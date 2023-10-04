Латвийские должники прячутся от кредиторов в Revolut и зарубежных банках

Более сложной, длительной и дорогостоящей является процедура ареста имущества должника. Андрис Споре не скрывает, что все зависит от суммы долга. Кредиторы оценивают, стоит ли вкладывать небольшие деньги в привлечение коллекторов из-за рубежа.

Кредиторы не всегда спешат обращаться за помощью к зарубежным коллекторам, даже в тех странах, где они требуют оплатить как работу, так и проценты на сумму долга.

Быстрый доступ к счету иногда имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы должник не потратил свои активы к тому времени, когда кредитор наложил взыскание, но у кредитора мало шансов быстро заблокировать счет должника в иностранном банке.

Как выяснила программа 360TV ZIŅneši, должники часто стараются избежать принудительного взыскания и быстро переводят свои средства с банковского счета в одной стране на счет в другой. Затем процесс взыскания долга в этой стране начинается заново. В итоге кредитору зачастую удается вернуть лишь малую часть долга.

Иногда на счету должника оказывается много денег, но судебные приставы не могут производить удержания. В каждом государстве-члене ЕС существуют свои лимиты, а также минимальная сумма денег, которую должник может хранить у себя на счету.