Латвийские должники прячутся от кредиторов в Revolut и зарубежных банках

Если человек, которого преследуют судебные приставы и коллекторы, просит работодателя перевести его зарплату на банковскую карту, зарегистрированную в другом государстве-члене Евросоюза, например в Revolut или Paysera, то получить доступ к зарплате этого должника из Латвии проблематично. Об этом сообщает программа 360TV ZIŅneši.
Требования судебного исполнителя обязательны для исполнения всеми лицами на территории нашей страны, однако латвийский судебный исполнитель не может наложить арест на средства, которые находятся на счете, зарегистрированном за рубежом.
"Принудительное исполнение осуществляется на национальном уровне. Судебный пристав, практикующий в Латвии, не имеет права практиковать, например, в Литве, Эстонии, Германии или где-либо еще за рубежом. Если, например, у должника есть счет в Revolut в Англии, то латвийский судебный исполнитель не может обратить на него взыскание, а английский - может", - поясняет Андрис Споре, заместитель председателя Совета присяжных судебных исполнителей Латвии.
Если кредитору известно, что у должника есть счет за границей, он должен принять меры и обратиться к иностранным судебным приставам с просьбой помочь взыскать долг.
"Если счет находится за пределами Латвии, нужно поехать в конкретную страну, подать необходимые документы судебному приставу этой страны, и только судебный исполнитель этой страны сможет взыскать средства, находящиеся на счет", - говорит Споре.
Кредитор, пытающийся вернуть свой долг, сталкивается с различными трудностями, если счет должника находится в иностранном государстве.
Более сложной, длительной и дорогостоящей является процедура ареста имущества должника. Андрис Споре не скрывает, что все зависит от суммы долга. Кредиторы оценивают, стоит ли вкладывать небольшие деньги в привлечение коллекторов из-за рубежа.
Кредиторы не всегда спешат обращаться за помощью к зарубежным коллекторам, даже в тех странах, где они требуют оплатить как работу, так и проценты на сумму долга.
Быстрый доступ к счету иногда имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы должник не потратил свои активы к тому времени, когда кредитор наложил взыскание, но у кредитора мало шансов быстро заблокировать счет должника в иностранном банке.
Как выяснила программа 360TV ZIŅneši, должники часто стараются избежать принудительного взыскания и быстро переводят свои средства с банковского счета в одной стране на счет в другой. Затем процесс взыскания долга в этой стране начинается заново. В итоге кредитору зачастую удается вернуть лишь малую часть долга.
Иногда на счету должника оказывается много денег, но судебные приставы не могут производить удержания. В каждом государстве-члене ЕС существуют свои лимиты, а также минимальная сумма денег, которую должник может хранить у себя на счету.
Если у физического или юридического лица имеется налоговая задолженность, то начинает действовать Служба государственных доходов (VID). Это может привести к взысканию со счета должника за рубежом, в том числе Revolut, Wise, Paysera.
В мире существует множество банков и учреждений электронных денег, которые позволяют открыть счет удаленно.
В Служба государственных доходов рассказали, что самое главное - не то, в каком кредитном учреждении открыт счет, а то, какие отношения и договорные обязательства Латвия имеет с той или иной страной.
Все европейские страны сотрудничают и предоставляют информацию друг другу, существуют соглашения и со странами, не входящими в ЕС. Если у налогового должника нет счета в Латвии или другой стране-члене ЕС, но есть счет, например, в Великобритании или Норвегии, он не сможет скрыться от VID.
Процесс взыскания налогов длительный. "Если человек до пенсионного возраста скрывался от коллекторов, то когда он начинает получать пенсию и доход становится легальным, против должника начинают работать и коллекторы, и судебные приставы", - отметили в VID.
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