Планируется отменить закон о Скултском терминале СПГ

В сентябре прошлого года Сейм принял закон, определяющий присвоение терминалу СПГ статуса объекта национальных интересов. В этом году правительство отклонило условия по сотрудничеству, предложенные девелопером терминала СПГ Skulte LNG Terminal и стратегическим инвестором.

В аннотации к законопроекту, поданному девятью депутатами, сказано, что 19 сентября 2022 года Сейм принял закон о Скултском терминале СПГ с целью укрепления надежности латвийских путей энергоснабжения, а также создания правовых предпосылок для содействия успешному созданию Скултского терминала СПГ. Однако сейчас ситуация изменилась, отмечают авторы законопроекта.

Коалиция указывает, что, по оценке Службы государственной безопасности (СГБ), интересы государственной безопасности не предусматривают новый терминал СПГ и нужно "тщательно оценить экономическое обоснование строительства терминала СПГ и долгосрочные перспективы работы в период, когда в регионе Балтийского моря происходит активное развитие поставок СПГ и одновременно снижается потребление природного газа", подчеркивает СГБ.

Авторы законопроекта поясняют, что при нынешних условиях Инчукалнское подземное газохранилище заправлено более чем на 80%.

12 мая этого года Латвия заключила с Эстонией меморандум о сотрудничестве по использованию Палдискского терминала сжиженного природного газа в кризисных случаях. Latvenergo получило право на ежегодное использование в течение следующих 10 лет шести тераватт-часов из мощностей терминала сжиженного газа AB Klaipėdos nafta для регулярных поставок природного газа.

По мнению коалиции, эти события соответствующим образом снижают стратегическое значение терминала СПГ в Скулте, который дублировал бы уже построенную или находящуюся в процессе строительства инфраструктуру в соседних странах.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что новые вложения в ископаемую (природного газа) инфраструктуру не отвечают основным установкам Европейского союза о развитии обновляемой энергетики, тем самым ставя под угрозу достижение климатических целей.