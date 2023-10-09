Будут восстановлены пенсионные доплаты за страховой стаж до 1996 года

В настоящее время надбавки к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, установлены к пенсиям, назначенным до 31 декабря 2011 года. В свою очередь, если пенсия была назначена с 2012 года, доплата к пенсии не назначается, что создает неравную ситуацию по сравнению с пенсионерами, которым пенсия была назначена до конца 2011 года.

В результате доплаты в настоящее время не получают 35,2% всех пенсионеров по старости и 45,9% пенсионеров по инвалидности, имеющих страховой стаж до конца 1995 года.

В связи с этим возобновлять доплаты планируется постепенно - по годам назначения пенсии. В 2024 году их планируют передать людям, вышедшим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах. Размер доплаты для этих людей за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет таким же, как и для вышедших на пенсию с 1 января 1997 года, что составляет 1,52 евро за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года.

В 2025 году доплаты планируется выплачивать лицам, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в 2026 году - вышедшим на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах, в 2027-м - вышедшим на пенсию в 2021, в 2022 и 2023 годах, в 2028-м - для вышедших на пенсию в 2024, 2025 и 2026 годах, в 2029-м - для вышедших на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах. Решение по повышению доплат планируется разработать в виде "базовой пенсии" - дополнительной пенсии, финансируемой из государственного основного бюджета.

TVNET уже сообщал, что 26 сентября правительство выделило 36,8 млн евро на реализацию приоритетных мер в сфере социального обеспечения в 2024 году.

Для обеспечения постепенного распределения доплат за период страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года в 2024 году необходимы 14,5 млн евро.