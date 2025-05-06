Силиня в прошлом году заработала около 127 000 евро

За работу в правительстве премьер-министр Эвика Силиня в прошлом году заработала 126 943 евро, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, когда Государственная канцелярия выплатила ей в виде зарплаты 108 941 евро, свидетельствует обнародованная Службой государственных доходов декларация должностного лица.
Прошлый год стал первым полным годом, который Силиня провела на посту премьер-министра. До 14 сентября 2023 года она была министром благосостояния.
Кроме того, в прошлом году Государственным агентством социального страхования Силине выплачено пособие в размере 1200 евро, а от банка Citadele она получила процентные платежи в размере 5,63 евро.
Безналичные денежные накопления главы правительства составляют 16 009 евро, держателем которых является базирующаяся в Австрии страховая компания Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft.
В декларации Силиня указала, что в ее собственности находится одна квартира и в совместной собственности - земля. Кроме того, премьер-министр владеет автомобилем Mercedes Benz GL 420.
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