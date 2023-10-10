"Повторится ситуация 2017 года": с 1 января отменят пониженный PVN на овощи и фрукты

"Мы не сдадимся. Мы рассматриваем предложение господина Домбурса привезти в Ригу гнилые помидоры и кучи навоза. Это запасной вариант, а сначала мы попытаемся встретиться с политическими партиями и потребовать от них ответственности", - заявил руководитель кооперативного общества Baltijas dārzeņi Янис Бушс, комментируя решение парламента.

По его расчетам, отмена сниженной 5%-ной ставки PVN ежегодно лишит населения около 50-60 млн евро.

"Фактически это отнимут у населения. Но, по расчетам Министерства финансов, дополнительно будут получены 30 млн евро", - сказал Бушс.

Алдис Степанович, владелец фермерского хозяйства Tiečas, выразил сожаление по поводу решения Сейма.

"У нас небольшая страна, и через 20 лет большинство овощей придется импортировать из-за границы, если так пойдет и дальше", - сказал он.

Член правления Латвийской ассоциации торговцев овощами и фруктами Дзинтарс Абомс также считает решение об отмене 5%-ной ставки PVN на овощи и фрукты пагубным для латвийской экономики.

"Ситуация в отрасли значительно улучшилась, но решение об отмене 5%-ной ставки PVN на овощи и фрукты вновь ее дестабилизирует и повторит ситуацию 2017 года", - говорит Абомс.

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис подчеркивает, что сниженный PVN за шесть лет принес значительную пользу сельскому хозяйству, потребителям и экономике.

"Отрасль плодоводства и овощеводства развивалась, повысилась конкурентоспособность местной продукции, увеличился объем поступающих в госбюджет налогов. Если на свежую сельскохозяйственную продукцию будет возвращена ставка PVN в размере 21%, это будет означать уничтожение всех достигнутых результатов", - говорит Гутманис.