"Они стреляли без разбора и похищали всех". Как израильские кибуцы спасались от боевиков ХАМАС

Мири и ее муж выпрыгнули со второго этажа в момент, когда рядом на земле не было боевиков, и убежали к соседям. «Мы наблюдали, как горел наш дом. Я понятия не имею, как мы выжили», — рассказала она.

Нынешнее нападение ХАМАС стало крупнейшим по количеству жертв за последние 50 лет — со времен войны Судного дня 1973 года. А подобного рода вторжения в города, кибуцы и на военные базы Израиль не видел со времен арабо-израильской войны 1947-1949 годов, отмечает CNN.

Беэри, как подчеркивает газета Times of Israel, находился под полным контролем боевиков в течение 17 часов. Военные, по свидетельствам очевидцев, далеко не сразу добрались до кибуца, на это ушло несколько часов.

Причина задержки могла заключаться в том, что армия уже была ослаблена к моменту нападения на Беэри, писало издание Jewish Press. Военные уже понесли существенные потери: многие солдаты были убиты или похищены.

22-летняя фельдшер Амит Манн из города Нетивот, расположенного в 50 км от Беэри, после вторжения ХАМАС отправилась на место как волонтер. На протяжении всего времени Амит снова и снова присылала из кибуца сообщения родным с вопросом «Где военные?», рассказали ее родные Channel 4. Они в свою очередь звонили в полицию и были уверены, что израильские силы вскоре прибудут.