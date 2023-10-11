"Эффект домино": цены на продукты питания могут расти из-за недобросовестных действий

Путь сельскохозяйственных и продовольственных товаров от производства до магазинов включает в себя различные этапы, в том числе переработку, упаковку, транспортировку и распространение, пояснила руководитель отдела по предотвращению недобросовестной торговли Совета по конкуренции Санита Ульяне, отметив, что в ситуациях, когда какой-либо участник цепочки поставок действует недобросовестно, это может вызвать эффект домино, став обременением для потребителя.

Однако возможны также ситуации, когда при снижении цены на сырье конечная цена продукта все же не меняется обоснованно, так как в цепочке поставок каждый этап создает свою добавленную стоимость и расходы. Говоря о негативных сценариях, Ульяне отметила, что далеко не всегда кто-то из участников цепочки поставок нарушает положения закона о запрете на недобросовестную торговлю. "Однако и недобросовестные или неэтичные действия могут негативно сказаться на конечных потребителях", - пояснила глава отделения.

Совет по конкуренции выявил семь различных ситуаций, которые могут создать негативный эффект ценового домино или другие неудобства для потребителя. Среди них, например, запоздалые действия на разных этапах цепочки поставок в случаях снижения цен на сырье.

"Когда цены на сырье снижаются, потребители ждут, что соответственно снизятся и цены на готовые продукты на полках розничных магазинов. Однако в реальности за снижением цен на сырье не всегда следует снижение цен на следующих этапах цепочки поставок", - характеризует часто наблюдаемую ситуацию Ульяне.