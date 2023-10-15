Строительная компания задерживает выполнение заказов, но продолжает побеждать в конкурсах

Компания Zeng просрочила работы в Саулкрасты, Кандаве и Айзпуте и уже дважды была оштрафована. Уже выплачено более 100 000 евро (102 913 евро), осталось выплатить еще почти 143 000 евро.

Кучинскис рассказал программе, что проект был заморожен на несколько месяцев, и каждый день невыполненных работ - это убыток для государства. "В настоящее время в строительстве сложилась даже определенная кризисная ситуация. Конкуренция очень низкая, соответственно требования (строителей) к ценам растут", - отметил Кучинскис.

Летом этого года с компанией BI Zeng были подписаны четыре новых договора на строительство будущих центров управления катастрофами в Виляни, Алсунге, Салацгриве и Лиепае.

Агентство государственного обеспечения сообщило Nekā Personīga, что компания выполнила финансовые требования тендера, а законных оснований для отстранения претендента от участия, например, за плохое сотрудничество в прошлом или плохую репутацию, не было, так как закон не предусматривает таких условий отстранения.

Из-за дополнительных финансовых требований компании Buildimpeks стадион Кримулдской средней школы не удалось открыть в сентябре этого года, хотя строительные работы должны были завершиться еще в прошлом году.

При реконструкции стадиона в Юрмале, где самоуправление выбрало на конкурсе полное товарищество Bi Zeng, срок сдачи проекта, намеченный на 1 декабря этого года, также вряд ли будет соблюден.

Юрмальская дума подтвердила программе, что строительные работы на стадионе еще не начались, но гарантии, выданные страховой компанией, оплачены и действительны. Если проект не удастся завершить в установленный срок, подрядчик потеряет обеспечение контракта.

На этой неделе к полному товариществу Bi Zeng добавился третий участник. Компания Betonform имеет отрицательный собственный капитал и работает с убытками.