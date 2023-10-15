Строительная компания задерживает выполнение заказов, но продолжает побеждать в конкурсах

Рижская дума наконец-то решила привести в порядок старый парк Эбельмуйжас в Зиепниеккалнсе. Для выполнения работ была выбрана компания, которая на момент проведения конкурса обошла другие компании. И те, кто имел налоговые долги. У застройщика есть проблемы с погашением обязательств по другим государственным и муниципальным проектам, но это не мешает ему участвовать в новых тендерах, сообщает Nekā personīga телеканала TV3.
Парк Эбельмуйжас - один из старейших усадебных парков Риги. Его общая площадь составляет более 9 гектаров. Участок земли, представляющий собой преимущественно песчаные и болотистые луга, был приобретен купцом Большой гильдии Иоахимом Эбелем в конце 18-го века. И с древних времен здесь сохранились несколько посаженных им деревьев, в том числе самый большой дуб в Пардаугаве.
Несмотря на то, что парк Эбельмуйжас является излюбленным местом для прогулок, в городском бюджете не нашлось средств на его благоустройство. Проект, начатый четыре года назад, финансируется из городского инвестиционного плана. Планируется устройство брусчатых и гравийных дорожек, 40 скамеек, урн для мусора и стоек для велосипедов. Освещение парка будет осуществляться муниципальным предприятием Rīgas gaisma.
Департамент жилья и среды Рижской думы объявил конкурс весной. Интерес к работам по благоустройству парка был велик - заявки подали пять претендентов.
Не все из них прошли проверку документов, у одного возникли проблемы с уплатой налогов, у другого - со специалистами (не было необходимой квалификации), у третьего - с представленными сметами, и в результате договор был заключен с полным товариществом Bi Zeng, поясняет Эвия Меге, начальник отдела окружающей среды департамента жилья и среды Рижской думы.
На момент заключения контракта полное товарищество BI Zeng состояло из двух компаний - Zeng и Buildimpeks. Обе компании имеют один и тот же юридический адрес и одних и тех же бенефициарных владельцев.
В настоящее время эти компании имеют задолженность по налогам перед государством (Zeng - 87 640 евро и Buildimpeks - 54 955 евро) и сейчас бы на муниципальный конкурс не квалифицировались.
В ноябре прошлого года в отношении обоих застройщиков была начата процедура правовой защиты. Это процедура, позволяющая должнику, находящемуся в затруднительном финансовом положении, восстановить свою платежеспособность, и решение о присвоении этого статуса принимает суд. Для погашения задолженности составляется двухлетний план. В течение этого периода кредиторы не могут признать компанию неплатежеспособной.
Заказчик не может выбрать компанию, которая была признана неплатежеспособной. Однако судебное разбирательство не может быть причиной исключения, подчеркивает Рижское управление окружающей среды.
"От того, что неплатежеспособность может наступить у этой или другой компании уже в период действия договора, наверное, не может защититься ни один заказчик", - отметила представитель Рижской думы Эвия Меге.
Виестурс Зепс, председатель комитета по жилью и среде Рижской думы, указал передачи, у Рижской думы нет задачи анализировать платежеспособность всех поставщиков.
"Это необходимо знать для того, чтобы понимать, как мы должны действовать и снижать свои риски. Но я не знаю, стоит ли делать поспешный вывод о том, что проект из-за этого провалится", - сказал Зепс.
Самоуправление рассчитается с застройщиком только после завершения работ. Сумма контракта составляет 700 839 евро. Ранее планировалось, что работы будут завершены в октябре. Заказчик надеется, что полное сообщество успеет их завершить.
Nekā personīga связалась с представителями строительной компании и получила ответ:
"Мы хотели бы отметить, что состояние процесса правовой защиты не повлияет на реализацию проекта и не создаст риска того, что деньги налогоплательщиков могут быть потрачены впустую. Выполнение контракта гарантировано заказчиком, и никаких авансовых платежей в контракте не предусмотрено. В настоящее время работы на объекте идут полным ходом, и за первый месяц было освоено 150 000 евро".
Однако парк Эбельмуйжа - не единственный проект этих строителей в госсекторе. 15 мая этого года в нескольких городах Латвии должны были открыться первые восемь центров управления катастрофами.
Они строятся на месте устаревших складов Государственной пожарно-спасательной службы. Новые и современные объекты - это не только комфорт и визуально привлекательная среда, но и работоспособность, подчеркивает руководство пожарной службы.
В конкурсе на строительство четырех центров управления катастрофами победила компания Zeng. Сумма договора - 5,12 миллиона.
Компания Zeng Ltd выиграла тендер на строительство четырех центров управления в чрезвычайных ситуациях. Цена контракта составляет 5,12 млн.
Бывший министр внутренних дел, депутат Сейма Марис Кучинскис отметил, что в связи с увеличением стоимости строительства центров управления катастрофами компании неоднократно просили о дополнительном финансировании в этом году. Однако ни Zeng, ни другой строитель центров ReRe būve не получили одобрения государства для обоснования повышения цен в этом году.
Компания Zeng просрочила работы в Саулкрасты, Кандаве и Айзпуте и уже дважды была оштрафована. Уже выплачено более 100 000 евро (102 913 евро), осталось выплатить еще почти 143 000 евро.
Кучинскис рассказал программе, что проект был заморожен на несколько месяцев, и каждый день невыполненных работ - это убыток для государства. "В настоящее время в строительстве сложилась даже определенная кризисная ситуация. Конкуренция очень низкая, соответственно требования (строителей) к ценам растут", - отметил Кучинскис.
Летом этого года с компанией BI Zeng были подписаны четыре новых договора на строительство будущих центров управления катастрофами в Виляни, Алсунге, Салацгриве и Лиепае.
Агентство государственного обеспечения сообщило Nekā Personīga, что компания выполнила финансовые требования тендера, а законных оснований для отстранения претендента от участия, например, за плохое сотрудничество в прошлом или плохую репутацию, не было, так как закон не предусматривает таких условий отстранения.
Из-за дополнительных финансовых требований компании Buildimpeks стадион Кримулдской средней школы не удалось открыть в сентябре этого года, хотя строительные работы должны были завершиться еще в прошлом году.
При реконструкции стадиона в Юрмале, где самоуправление выбрало на конкурсе полное товарищество Bi Zeng, срок сдачи проекта, намеченный на 1 декабря этого года, также вряд ли будет соблюден.
Юрмальская дума подтвердила программе, что строительные работы на стадионе еще не начались, но гарантии, выданные страховой компанией, оплачены и действительны. Если проект не удастся завершить в установленный срок, подрядчик потеряет обеспечение контракта.
На этой неделе к полному товариществу Bi Zeng добавился третий участник. Компания Betonform имеет отрицательный собственный капитал и работает с убытками.
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