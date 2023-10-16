С января минимальная зарплата вырастет до 700 евро

В настоящее время "Правила о размере минимальной месячной заработной платы в пределах нормального рабочего времени и расчете минимальной почасовой тарифной ставки" Кабинета министров устанавливают, что минимальная месячная заработная плата в пределах нормального рабочего времени составляет 620 евро. Но принятые в прошлом году поправки к закону о труде предусматривают, что минимальная месячная заработная плата в рамках нормального рабочего времени с 1 января 2024 года составит не менее 700 евро.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2018-2021 годах доля наемных работников, получавших минимальную зарплату или меньше, была в пределах от 18,1% до 20,6%, или около пятой части всех наемных работников, а в 2022 году доля получателей минимальной зарплаты оказалась самой низкой за последние пять лет, снизившись до 16%.

Данные ЦСУ о численности работников, доходы которых были меньше или равными минимальной заработной плате, показывают, что в 2022 году в частном секторе таких насчитывалось 94 190 человек или 17,7% от частного сектора, в общественном (государственном) секторе - 26 032 человека или 11,4% от госсектора. Всего минимальную зарплату или меньше получали 123 143 работника.

В период с 2019 по 2021 год в общественном секторе немного выросла доля получающих минимальные зарплаты и ниже с 11,4% в 2019 году до 13,0% в 2021 году, в то время как в частном секторе такой рост не наблюдался.

Во 2-м квартале 2023 года в Латвии было занято 887 600 или 64,4% жителей в возрасте от 15 до 74 лет.