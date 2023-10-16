Как Латвия и Литва стали лидерами среди экспортеров вина в Россию?

По итогам первых восьми месяцев 2023 года Литва и Латвия вошли в тройку лидеров по объемам поставок вина в Россию. Это следует из базы данных статистики международной торговли ООН Comtrade, на которую первым обратил внимание РБК.
Так, в период с января по июль Россия импортировала вина из Литвы на126 млн долларов, из Латвии - на 79 млн долларов. Объем поставок в сравнении с данными 2022 года вырос на треть. При этом за первые восемь месяцев 2023 года Литва и Латвия больше всего импортировали вина из Италии (всего обе страны - на 59,3 млн долларов) и Испании (21 млн долларов).
Страны Балтии выступают лишь как транзитно-промежуточные звенья на пути поставок в Россию вина из других европейских стран, сказал Би-би-си директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Согласно законодательству РФ, зарубежная алкогольная продукция должна поступать в Россию с наклеенной за рубежом акцизной маркой, подтверждающей предварительную налоговую оплату - наиболее удобно это делать в странах Балтии, утверждает Дробиз.
По его словам, страны Балтии оказываются посредниками при поставках вина из других европейских стран в Россию уже около 20 лет.
В общих чертах этот процесс выглядит следующим образом. Российские импортеры покупают зарубежную продукцию, оплачивая акциз в России. Затем они получают марку с российской стороны - свидетельство оплаты, - что позволяет перевезти товар в одну из стран Балтии из другой европейской страны. Товары разгружают на складе в Литве или Латвии, где на них наклеивают марку, полученную в обмен на оплату акциза. Затем товары загружаются для транспортировки в Россию. В итоге на российскую территорию эта продукция попадает, проходя таможню как оклеенная на складах в странах Балтии.
Более половины от всего объема экспортируемых вин из Франции, Италии и Испании в Россию поступает через Литву и Латвию, подтвердил Дробиз. В таможенных документах этих поставок указываются страны Балтии, а не изначальные страны-производители. Поэтому данные ООН Comtrade, которые определяют Литву и Латвию как главных экспортеров вина в Россию, стоит рассматривать как исключительно транзитные показатели.
Требования о маркировке зарубежного алкоголя до пересечения российской границы были введены в 2006 году.
Сейчас Россия стремится отказаться от практики маркировки алкогольной продукции за рубежом. С 2021 года в десятке российских регионов начал действовать эксперимент по маркировке импортного алкоголя непосредственно на территории страны. Его условия позволяют ввозить немаркированный алкоголь в Россию и только после этого проводить его маркировку. Изначально предполагалось, что этот эксперимент завершится к середине 2024 года, после чего процесс маркировки станет доступным на всей территории России. Но в конце сентября его продлили еще на несколько лет - до 31 мая 2026 года.