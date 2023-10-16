Как Латвия и Литва стали лидерами среди экспортеров вина в Россию?

Так, в период с января по июль Россия импортировала вина из Литвы на126 млн долларов, из Латвии - на 79 млн долларов. Объем поставок в сравнении с данными 2022 года вырос на треть. При этом за первые восемь месяцев 2023 года Литва и Латвия больше всего импортировали вина из Италии (всего обе страны - на 59,3 млн долларов) и Испании (21 млн долларов).

Страны Балтии выступают лишь как транзитно-промежуточные звенья на пути поставок в Россию вина из других европейских стран, сказал Би-би-си директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Согласно законодательству РФ, зарубежная алкогольная продукция должна поступать в Россию с наклеенной за рубежом акцизной маркой, подтверждающей предварительную налоговую оплату - наиболее удобно это делать в странах Балтии, утверждает Дробиз.

По его словам, страны Балтии оказываются посредниками при поставках вина из других европейских стран в Россию уже около 20 лет.