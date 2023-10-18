В следующем году увеличится зарплата медработников

"Думаю, что важны не только зарплаты, но и упорядочение условий труда, вопросов образования, отношения со стороны руководителей и коллег. Это вопросы, которые мы должны решить в ближайшие три-четыре года. Все позитивные перемены в итоге позволят пациентам чувствовать себя более уверенно ", - считает министр.

Комментируя ожидаемое увеличение зарплат, председатель LIZDA Валдис Керис отметил, что это поможет в трехлетний период удержать оплату труда в отрасли на равном уровне конкурентоспособности с ростом средней зарплаты в стране, но не позволит повысить конкурентоспособность оплаты труда медицинских работников в той мере, чтобы увеличить число медсестер и врачей.

"Необходимо вложить много труда, и это требует серьезных дополнительных финансовых средств. У нас сейчас восстановлен нормальный социальный диалог с Минздравом, и это дает надежду на то, что нам и в последующие годы удастся ощутимо улучшить ситуацию", - заявил Керис.

Он также отметил, что увеличение обеспечит рост оплаты труда по всем квалификационным категориям медицинского персонала на 23-24%. Это почти совпадает с прогнозом Министерства финансов о росте средней заработной платы за три года - 26%.

Как сообщалось, сегодня состоялось заседание совета LIZDA с участием министра здравоохранения Хосама Абу Мери и забастовочного комитета LIZDA, на котором планировалось принять решение о дальнейших действиях.