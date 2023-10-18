В следующем году увеличится зарплата медработников

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LIZDA) сегодня достиг соглашения с Министерством здравоохранения об увеличении зарплат медицинских работников со следующего года, и забастовка медиков предотвращена.
Как сообщили в Минздраве, в следующем году на увеличение зарплат и образование работников сферы здравоохранения планируется направить дополнительно 76 млн евро. Это позволит повысить среднюю зарплату врачам на 221 евро, персоналу по уходу - на 85 евро, вспомогательному персоналу - на 60 евро. Для остальных работников учреждений здравоохранения планируется увеличение оплаты труда в размере 40 евро.
Как сообщил Минздрав, в соответствии с планом законопроект о госбюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы, который предусматривает увеличение зарплаты медиков, 1 ноября утвердит Кабинет министров, а затем он будет передан в Сейм.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери напомнил, что в проекте бюджета для здравоохранения запланированы дополнительно 275 млн евро. На следующий год бюджет здравоохранения запланирован в размере почти 1,9 млрд евро.
Он также подчеркнул, что дополнительное финансирование критически необходимо и другим сферам - для обеспечения доступности услуг здравоохранения, пересмотра тарифов и оплаты компенсируемых медикаментов, поэтому все нужды необходимо сбалансировать.
По итогам заседания совета LIZDA Абу Мери признал, что и после повышения зарплаты не достигнут необходимого уровня, но процесс повышения идет постепенно в правильном направлении. Министр надеется, что дополнительная финансовая поддержка заставит медицинских работников задуматься, стоит ли уезжать на работу за пределы страны или же продолжить работать по своей профессии здесь.
"Думаю, что важны не только зарплаты, но и упорядочение условий труда, вопросов образования, отношения со стороны руководителей и коллег. Это вопросы, которые мы должны решить в ближайшие три-четыре года. Все позитивные перемены в итоге позволят пациентам чувствовать себя более уверенно ", - считает министр.
Комментируя ожидаемое увеличение зарплат, председатель LIZDA Валдис Керис отметил, что это поможет в трехлетний период удержать оплату труда в отрасли на равном уровне конкурентоспособности с ростом средней зарплаты в стране, но не позволит повысить конкурентоспособность оплаты труда медицинских работников в той мере, чтобы увеличить число медсестер и врачей.
"Необходимо вложить много труда, и это требует серьезных дополнительных финансовых средств. У нас сейчас восстановлен нормальный социальный диалог с Минздравом, и это дает надежду на то, что нам и в последующие годы удастся ощутимо улучшить ситуацию", - заявил Керис.
Он также отметил, что увеличение обеспечит рост оплаты труда по всем квалификационным категориям медицинского персонала на 23-24%. Это почти совпадает с прогнозом Министерства финансов о росте средней заработной платы за три года - 26%.
Как сообщалось, сегодня состоялось заседание совета LIZDA с участием министра здравоохранения Хосама Абу Мери и забастовочного комитета LIZDA, на котором планировалось принять решение о дальнейших действиях.
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