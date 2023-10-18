Премьера! Фильм о наркомании с Думбурсом из "Дайлес" и Маликовым из Театра им. Чехова

Фото: Пресс-фото

Художественный фильм "Дышать под водой" - это современная история о наркомане Райтисе, который застрял в колесе зависимости и не может из него выбраться. Райтис украл сверток наркотиков и пытается продать его, рискуя всем, в том числе и другими людьми. Параллельно он пытается наладить отношения с официанткой Яной, с которой познакомился в группе поддержки, и ее 10-летней дочерью. Балансируя между противоречивым образом жизни, наркомания все глубже погружает Райтиса в нечестность, недоверие и неуправляемость жизни. Социальная драма отражает не только темную сторону наркомании, на которой никто не хочет оказаться, но и зависимых, которые смогли ее преодолеть.

"Чаще всего к людям, которые признаются близким в том, что у них тяжелая болезнь, относятся с состраданием и поддержкой. Онкобольные, например, не стесняются своего состояния и получают соответствующую помощь. Совсем другое дело с зависимостями. O наркомании, которая тоже является серьезным заболеванием, принято умалчивать. Больной человек погружается в чувство вины и изолируется. Причем это касается также и родственников наркомана, которые чувствуют себя грязными и смущенными", - пишет режиссер и сценарист социальной драмы "Дышать под водой" Рональд Межмачс. В новом латвийском фильме о наркомании говорится открыто, привлекая внимание к данной проблеме. Люди, страдающие зависимостью, нуждаются в лечении, поддержке и вере в то, что с болезнью можно жить.

Фото: Пресс-фото

Помимо уже упомянутого Каспара Думбурса в главной роли, в фильме также задействованы Александр Маликов, Яна Лысова, Анита Квала, Орест Пашко и другие актеры.

"Дышать под водой" - дань уважения брату продюсера данного полнометражного фильма Феликса Хайдукова - Дмитрию, покинувшему этот мир в 2020 году.