Сейм концептуально поддержал отмену закона о Скултском терминале СПГ

Сегодня Сейм концептуально поддержал законопроект об отмене Скултского закона о терминале сжиженного природного газа (СПГ).
На прошлой неделе упомянутый законопроект был снят с рассмотрения на заседании Сейма из-за поступивших сообщений о повреждении соединяющего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector в Финском заливе.
Председатель парламентской комиссии по народному хозяйству Скайдрите Абрама отметила, что запланированная ранее отмена закона во многом основывалась на заключении Службы госбезопасности о том, что никаких опасений по поводу поставок природного газа в Латвию нет.
Премьер-министр Эвика Силиня в этой связи сказала, что в законопроекте об отмене закона о Скултском терминале СПГ учтены и отражены экономические риски, но с учетом повреждения соединяющего газопровода Balticconnector следует углубленно рассмотреть и риски безопасности.
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