Сейм концептуально поддержал отмену закона о Скултском терминале СПГ

На прошлой неделе упомянутый законопроект был снят с рассмотрения на заседании Сейма из-за поступивших сообщений о повреждении соединяющего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector в Финском заливе.

Председатель парламентской комиссии по народному хозяйству Скайдрите Абрама отметила, что запланированная ранее отмена закона во многом основывалась на заключении Службы госбезопасности о том, что никаких опасений по поводу поставок природного газа в Латвию нет.

Премьер-министр Эвика Силиня в этой связи сказала, что в законопроекте об отмене закона о Скултском терминале СПГ учтены и отражены экономические риски, но с учетом повреждения соединяющего газопровода Balticconnector следует углубленно рассмотреть и риски безопасности.