Видео ⟩ Зарплата некоторых учителей не увеличилась, а снизилась

Несколько учителей сообщили, что их зарплата уменьшилась на несколько десятков евро, а других учителей пропало даже более ста евро, сообщил сегодня, 19 октября, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA).

Причины этого разные, и министерство обещает вместе найти решение.

Чтобы разрешить неопределенности относительно зарплат учителей, профсоюз работников образования и науки встретился с представителями Министерства образования и науки. Однако прийти к единому мнению о причинах недостаточного финансирования заработной платы преподавателей не удалось.

В Минобрнауки подтвердили, что понимают обеспокоенность профсоюза по поводу правильности расчетов, поэтому в настоящее время ведется работа по разработке модели финансирования программы, которая будет иметь более прозрачную процедуру распределения средств.

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