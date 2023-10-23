Видео ⟩ Трагедия под Педедзе: водитель сбил велосипедиста и пытался спрятать тело в лесу

Прошло больше недели с момента трагического происшествия. Возле сельского Народного дома передача встретилась с сыном погибшего мужчины. Ему было трудно говорить о произошедшем. Похороны отца еще впереди, но водитель, совершивший преступление, пока на свободе. В тот роковой день 76-летний мужчина ехал домой из магазина на велосипеде, в то время как автомобиль Audi мчался в Педедзе.

"Водитель, виновник аварии, подошел ко мне и попросил вытащить его. Он оказался в кювете, съехал с дороги. Я спросил, на чем он ехал? Он сказал, что он и его сосед были вместе. Из дома место аварии не видно, но когда я вышел, то увидел, что пострадавших нет. Он молодой, не было заметно, что он пил. Нормальный. Я пригнал туда трактор. Я их вытащил на дорогу, а медики прибыли и спросили меня и их, где сбитый велосипедист. Я сказал, что впервые слышу о таком. Не было на дороге. Не было ни велосипеда, ни велосипедиста", - рассказывает Анатолий, вытаскивавший машину из кювета.