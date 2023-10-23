Видео ⟩ Трагедия под Педедзе: водитель сбил велосипедиста и пытался спрятать тело в лесу

Недавно под Педедзе машина сбила велосипедиста, который скончался на месте. Появились новые подробности столкновения - после ДТП водитель транспортного средства и пассажир пытались скрыть случившееся, спрятав тело велосипедиста в лесу, сообщает передача Degpunktā.
Прошло больше недели с момента трагического происшествия. Возле сельского Народного дома передача встретилась с сыном погибшего мужчины. Ему было трудно говорить о произошедшем. Похороны отца еще впереди, но водитель, совершивший преступление, пока на свободе. В тот роковой день 76-летний мужчина ехал домой из магазина на велосипеде, в то время как автомобиль Audi мчался в Педедзе.
После столкновения погибшего мужчину попытались перенести через близлежащие заросли, чтобы скрыть следы ДТП. Поначалу это удалось. Первыми подошли люди, живущие недалеко от места аварии. Они остановились, чтобы узнать, что произошло, но не заметили пострадавшего.
Пока на место происшествия спешили экстренные службы, водитель и пассажир, ничего не подозревая, продолжали думать, как избежать проблем. Чтобы покинуть место ДТП, Audi нужно было вытащить из кювета, поэтому водитель отправился за помощью в ближайший дом.
"Водитель, виновник аварии, подошел ко мне и попросил вытащить его. Он оказался в кювете, съехал с дороги. Я спросил, на чем он ехал? Он сказал, что он и его сосед были вместе. Из дома место аварии не видно, но когда я вышел, то увидел, что пострадавших нет. Он молодой, не было заметно, что он пил. Нормальный. Я пригнал туда трактор. Я их вытащил на дорогу, а медики прибыли и спросили меня и их, где сбитый велосипедист. Я сказал, что впервые слышу о таком. Не было на дороге. Не было ни велосипеда, ни велосипедиста", - рассказывает Анатолий, вытаскивавший машину из кювета.
Поскольку медики прибыли первыми, водитель, видимо, почувствовал, что есть возможность сбежать. Он оставил пассажира и куда-то исчез. Когда приехали сотрудники полиции, пассажир признался и объяснил все произошедшее. Он также якобы упомянул, что водитель был пьян. Доказать это уже не получится.
Водитель Audi до сих пор не найден и не задержан.
Чтобы не мешать расследованию, Госполиция не предоставляет никакой информации о трагическом происшествии. Семья погибшего распространяет в Сети фотографии водителя автомобиля и просит всех, кто знает, где он скрывается, сообщить об этом. Полиция, однако, подчеркивает, что в публичном розыске нет необходимости, но личность виновного не раскрывает.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
Уже сообщалось, что в пятницу, 13 октября, в Педедзской волости Алуксненского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.
На дороге Педедзе - Калнапедедзе водитель автомобиля Audi сбил велосипедиста 1947 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!