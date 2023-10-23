Cтационары Восточной больницы теперь соединяет воздушный переход для пациентов

Переход длиной 500 метров соединяет стационар "Гайльэзерс" и Латвийский онкологический центр. Планируется, что в рамках расширения клиники неотложной медицины и приема пациентов в ближайшие месяцы будет обеспечен переход и к ней.

Стационары Восточной больницы соединил воздушный переход для пациентов Фото: LETA

Клиника неотложной медицины оказывает круглосуточную экстренную медицинскую помощь пациентам с острыми заболеваниями. Проект ее расширения планируется завершить в конце этого - начале следующего года, что позволит разделить потоки пациентов, обеспечив диагностику и лечение инфекционных заболеваний отдельно, соблюдая при этом строгие требования по предотвращению распространения инфекций.

Затраты на проект расширения клиники неотложной медицины составляют 12,5 млн евро, включая НДС, а на строительство воздушного перехода - 2,3 млн с НДС.