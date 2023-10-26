Видео ⟩ Могут ли деньги потеряться при переводе из одного банка в другой?

По словам Зиедониса, он "связался с инвестиционной компанией", и его попросили перевести более 3 000 евро, что он и сделал. Однако представители "фирмы" утверждают, что деньги не были получены и "застряли", хотя они были списаны со счета мужчины.

Мужчина признается, что не знает, кому он перевел деньги - юридическому или физическому лицу.

Как пояснили в Swedbank, деньги не могут "пропасть", если деньги были переведены со счета, то они поступили на счет получателя. Если есть какие-либо причины, по которым получатель не может принять деньги, то они возвращаются отправителю.

Банк Citadele заявил, что не может комментировать детали конкретного дела из-за защиты данных.

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