Подсчитано, сколько стоит жизнь погибшего в Латвии человека

Компании ERNST & YOUNG BALTIC провела для VUGD такое исследование. Представитель компании Мартиньш Озерс расскзал: "Показатель ценности человеческой жизни во всем мире используется для того, чтобы сравнивать и оценивать политические решения политиков в разных отраслях, чаще всего в сфере здравоохранения и внутренних дел - везде, где речь идет о потенциальной возможности потери человеческой жизни. Эти расчеты важны для того, чтобы показать, что каждый погибший человек ценен для общества".

При расчете ценности человеческой жизни компания определила какой экономический вклад вносит каждый человек в результате своей деятельности. Расчеты производились для разных возрастных групп.

В зависимости от возраста человека стоимость жизни, погибшего в результате пожара, составит от 400 000 до 2,5 млн. евро.

По оценкам компании, только за 2022 год Латвия потеряла около 30 миллионов евро в результате гибели жителей от пожара.

Статистика говорит, что в 2022 году в пожарах погибло 74 человека - 42 мужчины и 31 женщина.

По расчетам, средняя стоимость жизни человека, погибшего в результате пожара в 2022 году, оценивается в 411 440 евро.

Мартиньш Озерс рассказал о том, чья жизнь оценивается дороже всего.

"Начнем с недавно родившихся - ценность жизни девочек в этом случае будет составлять 2,8 млн. евро, мальчиков - 2,6 млн. евро.

Потеря жизни от пожара для женщин в 30-летнем возрасте составляет 1,8 млн. евро, для мужчин в этом возрасте - 1,6 млн. евро. Уже в 60-летнем возрасте этот показатель для женщин составляет 540 тысяч евро, для мужчин - 450 тысяч евро. Ну и в 75 лет для женщин показатель ценности жизни составляет 134 тысячи евро, для мужчин 180 тысяч", - поделился расчетами Мартиньш Озерс.

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