Видео ⟩ Аудит подтвердил подозрения в отсутствии контроля за договором на содержание дорог

В расследование вмешались политики, и до сих пор было неясно, действовали ли чиновники департамента сообщения в рамках закона или нет.

В распоряжение передачи Nekā personīga попал недавно завершенный отчет управления ревизии и аудита Рижской думы,

который подтверждает ранее высказанные подозрения в отсутствии контроля над дорогими договорами о содержании дорог.

Мэр Риги пока не ознакомился с результатами проверки. Проверка подтверждает прежние подозрения о том, что в департаменте сообщения нет документов, которые могли бы подтвердить, сколько асфальта уложено в выравнивающий слой.

Регулярных замеров департамент не проводит, фактически выполненные работы измеряются только в тоннах уложенного асфальтобетона. Бывший мэр Стакис, который сейчас работает в думе в оппозиции, связывает события последних месяцев с переделом рынка.

Он полагает, что после банкротства Ceļu pārvalde остальные игроки постараются сохранить свои выгодные позиции и уже вмешались в новые закупки. А находящиеся у власти политики, пытаясь помешать расследованию, на самом деле помогают этим предпринимателям.