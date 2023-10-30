Гигант соцсетей Meta объявил, сколько будут стоить Facebook и Instagram без рекламы

"Для соблюдения новых европейских правил мы вводим новую возможность подписки в Европейском союзе (ЕС), [остальной] Европейской экономической зоне и Швейцарии", - говорится в заявлении компании.

Meta отмечает, что пользователи в Европе смогут приобрести новую подписку за 9,99 евро в месяц для версии интернет-браузера или за 12,99 евро в месяц для использования в мобильных телефонах с операционными системами iOS и Android.

Пользователи по-прежнему смогут пользоваться платформами бесплатно с рекламой, а информация пользователей, которые будут приобретать подписки, "не будет использоваться для рекламы", поясняет Meta.

Приобрести эти абонементы смогут только лица, достигшие 18 лет.

Meta считает, что этот шаг развеет опасения регуляторов ЕС по поводу проведенного компанией сбора данных и их использования для рекламы.