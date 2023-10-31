Латвийский транзит: как живет местная логистика после введения санкций

За девять месяцев этого года в малых портах Латвии обработано 1,721 млн тонн грузов, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2022 года. "Статистика хорошая, но мы не делали ничего особенного для привлечения грузов - мы находимся на том же рынке, что и все остальные, просто у клиентов было больше заказов в Скандинавии, Германии и Польше. В этом вообще особенность малых портов, что в один год мы переваливаем много, в следующий - мало", - рассказал Latvijas Bizness управляющий Салацгривского порта Иво Истенайс. В этом порту перевалка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 42%.