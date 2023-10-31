Латвийский транзит: как живет местная логистика после введения санкций

Министерство сообщения опубликовало информацию о том, что за девять месяцев этого года в латвийских портах перевалено 29,32 миллиона тонн грузов, что на 16,4% меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Есть и позитивная новость - в октябре на предприятии Рижского свободного порта Rīgas Universālais termināls был принят и разгружен первый поезд с украинской зерновой продукцией. В Рижский свободный порт его доставило дочернее предприятие VAS Latvijas dzelzceļš LDZ Cargo - из Украины в 54 контейнерах привезли 1423 тонны рапса, пишет Latvijas Avīze Latvijas Bizness. Могут ли такие перевозки и грузопотоки из Украины стать обычным явлением?
"Владельцам этих грузов теперь предстоит подсчитать, во сколько это обошлось и могут ли они себе это позволить. Логистика через Польшу и Литву - дело непростое, но этим шагом мы показали, что это возможно. Конечно, это дорогое и сложное решение, но других решений на данный момент в логистике вообще нет", - говорит Янис Касалис, представитель Rīgas Universālais termināls и член правления Латвийской ассоциации стивидорных компаний.
Владелец и руководитель логистических и лесоперерабатывающих компаний Jaunzeltiņi и WT Terminal Артур Вейспалс считает, что после приостановки санкционированного транзита грузов из России и Беларуси единственной реальной альтернативой для привлечения новых грузов являются ближайшие азиатские страны, в частности, Казахстан и Узбекистан, где имеются относительно крупные промышленные и сырьевые компании.
До сих пор основные маршруты экспорта товаров этих стран на западные рынки проходили через российские порты, однако сейчас многие суда уже не могут туда заходить из-за введенных санкций. Хотя мы должны быть готовы к тому, что эти транзитные грузы, идущие к нам через Россию, могут прекратиться в любой момент, другой альтернативы практически нет.
За девять месяцев этого года в малых портах Латвии обработано 1,721 млн тонн грузов, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2022 года. "Статистика хорошая, но мы не делали ничего особенного для привлечения грузов - мы находимся на том же рынке, что и все остальные, просто у клиентов было больше заказов в Скандинавии, Германии и Польше. В этом вообще особенность малых портов, что в один год мы переваливаем много, в следующий - мало", - рассказал Latvijas Bizness управляющий Салацгривского порта Иво Истенайс. В этом порту перевалка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 42%.
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