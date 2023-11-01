Планируется поддержка для получателей ипотечных кредитов с платежами выше 20% доходов

Государство планирует поддержать тех получателей ипотечных кредитов, чьи платежи банку превышают 20% их доходов, однако такой порядок не планируется распространять на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от величины платежа по отношению к доходам, предусматривают поправки к закону о защите прав потребителей, поддержанные сегодня к рассмотрению во втором чтении бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией Сейма.
После того как Сейм поддержит поправки во втором чтении, и комиссии, и Сейму еще предстоит работать над ними в третьем, окончательном, чтении.
Кредитное учреждение должно будет уплатить пошлину получателю ипотечного кредита в размере 30% от начисленных за соответствующий квартал процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки с учетом того, что пониженная процентная ставка не должна быть ниже первоначальной.
Точная редакция законопроекта, подготовленная ко второму чтению, будет доступна на заседании Сейма, но нынешняя рабочая версия предусматривает, что поддержка оказывается тем потребителям, у которых последний рассчитанный в течение календарного месяца платеж по договору ипотечного кредита превысит 20% от общих имеющихся в распоряжении потребителя (заемщика вместе с созаемщиком) среднемесячных нетто-доходов за последние шесть месяцев.
Это правило на 20-процентное ограничение не распространяется на потребителей, в семьях которых на момент подачи заявления ожидается ребенок или воспитывается ребенок до 23 лет включительно.
Чтобы получить поддержку, потребитель должен будет соответствовать и ряду других критериев. Поддержка будет действовать либо на единственный договор ипотечного кредита, либо распространяться на ту недвижимость, где задекларирован потребитель или какой-либо член его семьи.
При этом предполагается, что договор по ипотечному кредиту должен быть заключен до 31 октября 2023 года и остаток по ипотечному кредиту не может превышать 250 000 евро. Для получения поддержки потребитель должен будет подать заявление плательщику пошлины - кредитному учреждению.
В отношении кредитных организаций для оказания поддержки поправки предусматривают введение пошлины на защиту получателей ипотечного кредита.
Защитную пошлину получателя ипотечного кредита, однако, не планируется применять к тем ипотечным кредитам, которые выданы с фиксированной процентной ставкой в течение всего периода возврата кредита. Возможно, и эта формулировка в таблице законопроекта будет уточнена на заседании Сейма.
Кредитные организации, которые станут плательщиками пошлины, будут обязаны оказывать поддержку соответствующим получателям ипотечного кредита путем перечисления потребителям вышеуказанной пошлины.
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