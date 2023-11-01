Планируется поддержка для получателей ипотечных кредитов с платежами выше 20% доходов

После того как Сейм поддержит поправки во втором чтении, и комиссии, и Сейму еще предстоит работать над ними в третьем, окончательном, чтении.

Кредитное учреждение должно будет уплатить пошлину получателю ипотечного кредита в размере 30% от начисленных за соответствующий квартал процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки с учетом того, что пониженная процентная ставка не должна быть ниже первоначальной.

Точная редакция законопроекта, подготовленная ко второму чтению, будет доступна на заседании Сейма, но нынешняя рабочая версия предусматривает, что поддержка оказывается тем потребителям, у которых последний рассчитанный в течение календарного месяца платеж по договору ипотечного кредита превысит 20% от общих имеющихся в распоряжении потребителя (заемщика вместе с созаемщиком) среднемесячных нетто-доходов за последние шесть месяцев.

Это правило на 20-процентное ограничение не распространяется на потребителей, в семьях которых на момент подачи заявления ожидается ребенок или воспитывается ребенок до 23 лет включительно.