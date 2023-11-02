В этом году не станут закрывать некоторые железнодорожные станции

Автотранспортной дирекции (АТД) в сотрудничестве с Pasažieru vilciens поручено до июня 2024 года контролировать пассажиропоток и проинформировать совет о своих выводах.

Решение о закрытии указанных станций до конца этого года было принято Советом по общественному транспорту еще в августе на основании данных АТД о том, что в прошлом году в будние дни на этих остановках в среднем в один поезд садилось и выходило менее одного человека.

В выходные пассажиров было еще меньше. Хотя решение было принято в этом году, проблема изучается с 2019 года.

По данным Pasažieru vilciens, всего в Латвии 135 железнодорожных станций, и закрытие шести из них означало бы снижение доступности на 4%. Однако такое решение вызвало не только бурю протестов среди жителей, проживающих вблизи станций, но и глубокий резонанс в обществе.

Не только жители, но и эксперты по дорожному движению и даже бывшие министры транспорта выразили свое возмущение в социальных сетях - решение недальновидно, полностью противоречит целям Зеленого курса ЕС по использованию безэмиссионного транспорта и приоритетам системы общественного транспорта Латвии, которая должна быть основана на железной дороге.

Активисты также поставили под сомнение данные о пассажирах - решение было основано на данных за 2022 год, когда еще действовали строгие антиковидные ограничения.

Активность населения и общий резонанс сделали свое дело: за несколько недель до очередного заседания совета министр сообщения Каспар Бришкенс встретился с представителями компаний, занимающихся железнодорожными перевозками. Обсуждая ситуацию со станциями, министр рассказал, что и в Минсообщения поступали письма и обращения от сотен людей с просьбой не закрывать их.