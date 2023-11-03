Rail Baltica: завершены основные работы у автовокзала, Центрального рынка и ж/д вокзала

На этой неделе завершились основные строительные работы на набережной, территории возле Рижского автовокзала, Центрального рынка и Центрального вокзала, необходимые для интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра столицы.

В рамках этих проектов были реконструированы три перекрестка, построена современная инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, полностью реконструирована набережная Генерала Радзиня, что обеспечило безопасное и комфортное передвижение, а также способствовало развитию мультимодальной транспортной развязки.

Также были реконструированы два моста через городской канал, построены лестница, пандус и причал для выхода на набережную канала, а пешеходный тоннель на улице Гоголя переоборудован под велостоянку. После завершения основных работ начнется ввод объектов в эксплуатацию.

В мероприятии примут участие председатель Рижской думы Вилнис Кирсис, председатель правления SIA Rīgas satiksme Джинета Иннуса, другие представители столичного самоуправления и объединения строительных компаний RBBL.