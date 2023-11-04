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За руль под воздействием алкоголя: 7 из 9 пойманных за сутки водителей были сильно пьяны

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: George Rudy/Shutterstock

В пятницу на дорогах Латвии были задержаны девять пьяных водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 535 административных протоколов, почти половина из которых связана с превышением скорости.

За вождение в пьяном виде вчера были наказаны в общей сложности девять водителей транспортных средств. Семеро из них находились в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что против них возбужден уголовный процесс и им либо придется расстаться со своим транспортным средством, либо заплатить штраф в размере стоимости использованного автомобиля.

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