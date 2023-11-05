Уложенный на время ЧМ по бегу на улице Слокас асфальт, возможно, убирать не будут

В местах, где асфальт уложен слишком высоко, может потребоваться его фрезерование. Фрезерованный асфальт будет использован в других проектах в качестве основы для укладки дороги.

Поэтому в настоящее время неясно, увеличит ли временная укладка асфальта стоимость проекта и насколько.

Голубев подчеркнул, что ранее заявленная сумма в 12 000 евро за временный асфальт включает также расходы на уборку строительной площадки, чтобы сделать ее пригодной для бега.

Как уже сообщалось, в начале октября в Риге прошел чемпионат мира по бегу. Маршрут забега проходил по территории ремонтных работ на улице Слокас. В связи с этим в социальных сетях жители выражали обеспокоенность тем, готова ли Рига к приему бегунов.

Рижская дума пообещала организаторам, что перед стартом забега будет уложен асфальт, что и было сделано. Но это оказался временный асфальт.

Поэтому мэр города Вилнис Кирсис попросил исполнительного директора Риги объяснить, когда стало известно о необходимости такого временного решения, когда оно было принято, сколько стоило и кто его оплатил.

Оценив ситуацию, Кирсис отметил, что управление процессом со стороны Рижской думы по обеспечению надлежащих условий для проведения чемпионата по бегу было неудовлетворительным.

Стоимость проекта на улице Слокас, реализуемого компанией Rīgas satiksme, составляет 6,7 миллиона евро.