Литва или Латвия? Фото, опубликованное Ринкевичем, смутило пользователей соцсетей

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, 7 ноября, в соцсети Х опубликовал фотографию, на которой он поздравляет латвийских пограничников со 104-летием Государственной пограничной службы. Несколько пользователей соцсетей указали, что солдат на фото, вероятно, из Литвы. Портал Apollo рассказывает, так ли это.
Президент подписал снимок: "Спасибо за работу по защите границ Латвии. Ваша служба особенно важна сейчас, когда против Латвии направлена гибридная война и ваш профессионализм помогает усиливать безопасность и независимость Латвии".
Sirsnīgi sveicu mūsu robežsargus Valsts robežsardzes 104. dzimšanas dienā! Paldies par darbu, sargājot Latvijas valsts robežu. Jūsu dienests ir īpaši svarīgs šobrīd, kad pret Latviju ir vērsts hibrīdkarš un jūsu profesionalitāte palīdz stiprināt Latvijas drošību un neatkarību 🇱🇻 pic.twitter.com/zIYaHgwNnu— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 7, 2023
Вскоре после публикации несколько пользователей соцсетей указали, что фотография сделана в Литве - у ее границы. Некоторых этот кадр смутил.
"Почему фотография из Литвы? Самому стыдно за Латвию?"
Kāpēc bilde no Lietuvas? Pašam kauns par Latviju?— PURVA PIHSCHLI 🇱🇻 (@rk281182) November 7, 2023
"Это какая-то скрытая ирония или все же дурацкая ошибка? Люди болтают, что на картинке литовский пограничник у своего забора на литовско-белорусской границе"
Tā ir kaut kāda slēpta ironija vai arī tomēr muļķīga kļūda?— Juris Vaidakovs (@Afanasijs) November 7, 2023
Lauži melš, ka bildītē ir Lietuvas robežsargs pie sava Lietuvas-Baltkrievijas robežas žoga.... https://t.co/5BLKVWNSzi
Публично доступная информация свидетельствует, что, во-первых, фотография была сделана 8 августа этого года фотографом канцелярии президента Илмаром Знотиньшем. Это публично подтвердил и сам Ринкевич.
Tā ir fotogrāfija no mana Austrumu robežas apmeklējuma šī gada 8.augustā— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 7, 2023
Как известно, 8 августа Эдгар Ринкевич посещал восточную границу Латвии и структурные подразделения Государственной пограничной службы.
Во время визита президент ознакомился с ситуацией на границе, повседневной работой пограничников и пограничной инфраструктурой, а также обсудил вопросы, связанные с безопасностью страны и региона и укреплением границы.
Галерея: Эдгар Ринкевич посещает восточную границу Латвии
Во-вторых, на снимках из галереи видно, что на каске солдата размещен как флаг Латвии, так и надпись на латышском языке.
В-третьих, на одной из фотографий виден как солдат, так и президент страны.
Эдгар Ринкевич 19 июля отправился с официальным визитом в Вильнюс. В ходе визита он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Известно, что Ринкевич не посещал литовско-белорусскую границу.
На этой фотографии также есть несколько элементов, подтверждающих это - в правом углу фотографии можно увидеть соответствующий герб пограничника, а также форму латвийского пограничника.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что Ринкевич разместил фотографию с латвийским пограничником.
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