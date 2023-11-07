Литва или Латвия? Фото, опубликованное Ринкевичем, смутило пользователей соцсетей

Публично доступная информация свидетельствует, что, во-первых, фотография была сделана 8 августа этого года фотографом канцелярии президента Илмаром Знотиньшем. Это публично подтвердил и сам Ринкевич.

Tā ir fotogrāfija no mana Austrumu robežas apmeklējuma šī gada 8.augustā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 7, 2023

Фото: ekrānuzņēmums/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Как известно, 8 августа Эдгар Ринкевич посещал восточную границу Латвии и структурные подразделения Государственной пограничной службы.

Во время визита президент ознакомился с ситуацией на границе, повседневной работой пограничников и пограничной инфраструктурой, а также обсудил вопросы, связанные с безопасностью страны и региона и укреплением границы.

Галерея: Эдгар Ринкевич посещает восточную границу Латвии

Во-вторых, на снимках из галереи видно, что на каске солдата размещен как флаг Латвии, так и надпись на латышском языке.

Фото: Ekrānuzņēmums/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

В-третьих, на одной из фотографий виден как солдат, так и президент страны.

Эдгар Ринкевич 19 июля отправился с официальным визитом в Вильнюс. В ходе визита он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Известно, что Ринкевич не посещал литовско-белорусскую границу.

На этой фотографии также есть несколько элементов, подтверждающих это - в правом углу фотографии можно увидеть соответствующий герб пограничника, а также форму латвийского пограничника.

Фото: Ekrānuzņēmums/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что Ринкевич разместил фотографию с латвийским пограничником.