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Литва или Латвия? Фото, опубликованное Ринкевичем, смутило пользователей соцсетей

Apollo.lv Eva Gaigalniece rus.tvnet.lv
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Фото: Apollo.lv kolāža/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, 7 ноября, в соцсети Х опубликовал фотографию, на которой он поздравляет латвийских пограничников со 104-летием Государственной пограничной службы. Несколько пользователей соцсетей указали, что солдат на фото, вероятно, из Литвы. Портал Apollo рассказывает, так ли это.

Президент подписал снимок: "Спасибо за работу по защите границ Латвии. Ваша служба особенно важна сейчас, когда против Латвии направлена гибридная война и ваш профессионализм помогает усиливать безопасность и независимость Латвии". 

Вскоре после публикации несколько пользователей соцсетей указали, что фотография сделана в Литве - у ее границы. Некоторых этот кадр смутил.

"Почему фотография из Литвы? Самому стыдно за Латвию?"

"Это какая-то скрытая ирония или все же дурацкая ошибка? Люди болтают, что на картинке литовский пограничник у своего забора на литовско-белорусской границе"

Публично доступная информация свидетельствует, что, во-первых, фотография была сделана 8 августа этого года фотографом канцелярии президента Илмаром Знотиньшем. Это публично подтвердил и сам Ринкевич. 

Фото: ekrānuzņēmums/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Как известно, 8 августа Эдгар Ринкевич посещал восточную границу Латвии и структурные подразделения Государственной пограничной службы.

Во время визита президент ознакомился с ситуацией на границе, повседневной работой пограничников и пограничной инфраструктурой, а также обсудил вопросы, связанные с безопасностью страны и региона и укреплением границы.

Галерея: Эдгар Ринкевич посещает восточную границу Латвии 

Во-вторых, на снимках из галереи видно, что на каске солдата размещен как флаг Латвии, так и надпись на латышском языке. 

Фото: Ekrānuzņēmums/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

В-третьих, на одной из фотографий виден как солдат, так и президент страны.  

Эдгар Ринкевич 19 июля отправился с официальным визитом в Вильнюс. В ходе визита он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Известно, что Ринкевич не посещал литовско-белорусскую границу.

На этой фотографии также есть несколько элементов, подтверждающих это - в правом углу фотографии можно увидеть соответствующий герб пограничника, а также форму латвийского пограничника.

Фото: Ekrānuzņēmums/Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что Ринкевич разместил фотографию с латвийским пограничником. 

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