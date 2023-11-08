Вирусная атака: что определяет - заболеем мы или нет?

Иммунная система. После воздействия определенного патогена иммунная система человека определяет, заболеет ли он на самом деле. Иммунная система чрезвычайно сложна, и небольшие отличия, дефекты и генетические особенности могут повлиять на то, заболеет ли человек и насколько тяжелым будет течение болезни.

Как снизить риск заболеть

Если говорить о профилактике вирусов, то эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что главное - снизить риск заражения и распространения вирусов: как можно чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома во время болезни и, конечно, укреплять иммунную систему, например, двигаться на свежем воздухе и обеспечивать организм достаточным количеством противовоспалительных и антиоксидантных веществ.

Доказано, что некоторые элементы оказывают противовирусное действие и помогают иммунной системе гораздо лучше, чем другие известные, в том числе: витамины C и D, кверцетин, цинк и мелатонин.

Эти пять питательных элементов могут предотвратить проникновение вируса в клетку-хозяина и его размножение, а также помочь вывести из организма "накопленные" вирусом токсины, которые и вызывают плохое самочувствие во время болезни.

Поэтому наибольшую пользу принесет комбинация этих элементов - например, продукт латвийской фармацевтической компании Lotos Pharma Imunosil Virufix. Этот комбинированный препарат сочетает в себе необходимые активные вещества в нужной дозировке. Исходя из последних научных достижений, максимальная доза, обеспечивающая максимально полезный эффект, составляет: витамин С - 1000 мг, витамин D - 4000 МЕ, цинк - 19,9 мг, кверцетин - 500 мг и мелатонин - 1,95 мг.

Еще одним преимуществом Imunosil Virufix является то, что его можно использовать как для профилактики заболевания, во время болезни для облегчения ее течения и предотвращения осложнений, так и после болезни для скорейшего преодоления последствий, в том числе избавления от токсинов.