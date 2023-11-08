Вирусная атака: что определяет - заболеем мы или нет?

Неприятно просыпаться утром с заложенным носом, головной болью и ознобом - классическими симптомами простуды. Но если раньше это было просто неприятно, то теперь, после пандемии, к этому добавился страх. Что это за вирус? Каковы будут течение и последствия заболевания? Эта неопределенность у некоторых может вызвать панику.
Какой вирусный сезон нас ждет?
Специалисты здравоохранения также находятся в недоумении относительно того, чего ожидать от этого вирусного сезона. Например, в прошлом году во многих странах наблюдалась так называемая двойная или тройная эпидемия, когда одновременно регистрировались случаи респираторно-синцитиального вируса (РСВ), гриппа и Covid-19, особенно среди детей. Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний ((SPKC)) объявил о начале эпидемии гриппа 7 декабря, добавив, что никогда ранее эпидемия гриппа не начиналась так рано - как минимум на месяц раньше запланированного срока.
Согласно наиболее оптимистичным прогнозам экспертов, после нескольких лет воздействия пандемии мы начинаем наблюдать возврат к допандемической ситуации в циркуляции РСВ, гриппа и других респираторных вирусов. Считается, что эти вирусы быстро приходят в равновесие, когда количество случаев заболевания снова уменьшается по мере восстановления ранее существовавшего иммунитета у населения. Однако никто не может предсказать ход развития Covid-19: уже появились новые варианты коронавируса, но насколько широко они будут циркулировать, остается только догадываться.
"Зомби"-природа вируса
К сожалению для человека, каждый вирус - микроскопическая инфекционная частица, содержащая геном РНК или ДНК, - может размножаться только путем проникновения в клетку-хозяина и заражения ее. Они обязательно являются внутриклеточными паразитами - такова их настоящая природа!
Попадая в клетку, вирусы "командуют" клеткой-хозяином и используют ее ресурсы для производства новых вирусов. По сути, клетка перепрограммируется, превращаясь в фабрику вирусов.
Поскольку вирусы не могут размножаться самостоятельно (без хозяина), они не считаются живыми. Вирусы также не имеют клеток: они очень крошечные, гораздо меньше клеток живых существ, и представляют собой, по сути, просто упаковку нуклеиновых кислот и белков.
Однако вирусы имеют ряд важных общих черт с жизнью, которую образуют клетки. Например, они имеют геномы нуклеиновых кислот, в основе которых тот же генетический код, что и в наших клетках (и в клетках всех живых существ). Как и клеточная жизнь, вирусы обладают генетической вариативностью и могут эволюционировать. Таким образом,
хотя вирусы и не соответствуют определению жизни, они, по-видимому, находятся в "сумеречной" зоне. Может быть, вирусы действительно похожи на зомби или вампиров - технически не живые, но способные действовать!
Война иммунитета и вирусов
В повседневной жизни мы привыкли думать о вирусной инфекции как о наборе неприятных симптомов, возникающих при заболевании каким-либо вирусом. Но что же на самом деле происходит в нашем организме при наличии вируса?
В микроскопическом масштабе вирусная инфекция означает, что многие вирусы используют наши клетки, чтобы создать больше своих копий.
Жизненный цикл вируса представляет собой набор действий, которые условно выполняются в три этапа, хотя детали могут быть разными для разных вирусов.
Доклеточная стадия - проникновение в организм. Вирус распознает клетку-хозяина и проникает в нее. Для проникновения в клетку белки на поверхности вируса прилипают к мембране клетки-хозяина, в которой образуется отверстие. Затем вирусная частица или ее генетическое содержимое попадает в клетку-хозяина и берет ее под контроль, подавляя внутренние защитные механизмы клетки, ингибируя клеточные сигналы и т.д. Вирус также должен взять под контроль механизм репликации клетки-хозяина - начать репликацию своего генома, в результате чего образуются две идентичные копии одной исходной молекулы РНК или ДНК.
Клеточная стадия - размножение. Вирус "перепрограммирует" организм хозяина и использует ресурсы хозяина для производства новых вирусных частиц - выхода вирусной "программы". После того как вирус создал условия для начала своей репликации, репликация происходит быстро. Создавая миллионы копий своего генома и "упаковывая" их, вирус продолжает заражать новых хозяев.
На этом этапе восприимчивость и толерантность клетки-хозяина определяет исход инфекции.
Важную роль здесь играет врожденная иммунная система, поскольку одна из ее функций при вирусной инфекции - запустить воспалительный ответ и погубить инфицированные клетки, чтобы снизить репликацию вируса и предотвратить его распространение.
Стадия токсинов - воспаление, вызванное вирусом.
Заболевание возникает только тогда, когда вирус размножается достаточно, чтобы прямо повредить основные клетки, клеточные гены или косвенно нарушить функцию органа в результате реакции на иммунный ответ хозяина.
Затем организм выделяет токсины из инфицированных тканей, а также продукты распада вируса и тканей, вызывая тяжелую интоксикацию. Признаками этого являются повышение температуры, озноб, головная боль, боль в глазных яблоках, костях, мышцах и т. д.
Что определяет: заболеем мы или нет?
Короткий ответ таков:
большинству людей вряд ли удастся избежать вирусной инфекции, поскольку в среднем одна-три простуды в год для взрослых является нормой.
В свою очередь, у детей дошкольного возраста частые вирусные заболевания - вплоть до одного в месяц - вполне обячное явление. Однако люди очень разные. Одни чувствуют себя больными в течение всего сезона простуды и гриппа, а других, наоборот, ничего не беспокоит. На это может влиять множество факторов, вот некоторые из наиболее важных.
Уровень контакта с вирусами. Человек, который не выходит на улицу и регулярно моет руки, имеет меньше шансов заболеть простудой, чем тот, кто очень общителен и чья работа предполагает частые контакты с другими людьми.
Возраст. Возраст имеет большое значение, когда мы говорим о частоте простудных заболеваний. Риск заражения вирусной инфекцией у детей дошкольного возраста может сильно отличаться от того, которому подвержены школьники и студенты, а их риск - от риска для взрослых, работающих в офисе. Примерно к 30-40 годам люди фактически уже были подвержены воздействию многих простудных вирусов и имеют к ним определенный иммунитет.
Наибольшему риску подвержены воспитанники детских садов, поскольку они находятся в тесном помещении с большим количеством других детей и не особо следят за гигиеной.
Родители маленьких детей также подвержены всем болезням, которые их дети приносят домой.
Иммунная система. После воздействия определенного патогена иммунная система человека определяет, заболеет ли он на самом деле. Иммунная система чрезвычайно сложна, и небольшие отличия, дефекты и генетические особенности могут повлиять на то, заболеет ли человек и насколько тяжелым будет течение болезни.
Как снизить риск заболеть
Если говорить о профилактике вирусов, то эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что главное - снизить риск заражения и распространения вирусов: как можно чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома во время болезни и, конечно, укреплять иммунную систему, например, двигаться на свежем воздухе и обеспечивать организм достаточным количеством противовоспалительных и антиоксидантных веществ.
Доказано, что некоторые элементы оказывают противовирусное действие и помогают иммунной системе гораздо лучше, чем другие известные, в том числе: витамины C и D, кверцетин, цинк и мелатонин.
Эти пять питательных элементов могут предотвратить проникновение вируса в клетку-хозяина и его размножение, а также помочь вывести из организма "накопленные" вирусом токсины, которые и вызывают плохое самочувствие во время болезни.
Поэтому наибольшую пользу принесет комбинация этих элементов - например, продукт латвийской фармацевтической компании Lotos Pharma Imunosil Virufix. Этот комбинированный препарат сочетает в себе необходимые активные вещества в нужной дозировке. Исходя из последних научных достижений, максимальная доза, обеспечивающая максимально полезный эффект, составляет: витамин С - 1000 мг, витамин D - 4000 МЕ, цинк - 19,9 мг, кверцетин - 500 мг и мелатонин - 1,95 мг.
Еще одним преимуществом Imunosil Virufix является то, что его можно использовать как для профилактики заболевания, во время болезни для облегчения ее течения и предотвращения осложнений, так и после болезни для скорейшего преодоления последствий, в том числе избавления от токсинов.
Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.