"Нет смысла сообщать об этом": опрос жителей о коррупции в Латвии

Этим опрашиваемые также признают, что опасаются сообщать о случаях коррупции и негласно указывают, что не верят способности правоохранительных учреждений и государства бороться с коррупцией. К тому же, среди опрашиваемых бытует мнение, что коррупция сложно доказуема и должны быть прямые доказательства. Это все заставляет думать, что жители не станут участвовать в борьбе с коррупцией и не станут ее активно ограничивать. В свою очередь, если кто то все же пожелал бы подать жалобу о случае коррупции, то люди чаще всего обратились бы в полицию – 41 %, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией – 32 %%, в средства массовой информации, в газеты и к журналистам – 17 %. К сожалению, 6 % не знают, куда подавать жалобу.