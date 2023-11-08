"Нет смысла сообщать об этом": опрос жителей о коррупции в Латвии

Коррупция бывает разной, и каждый житель в раскрытии и предотвращении коррупции может сделать очень многое. Опрос Евробарометра 2023 года показывает, что 74% жителей Латвии считает, что коррупция в нашей стране является распространенной проблемой (по Европейскому Союзу средний показатель – 70 %), 27 % считает, что за последние 3 года коррупция только возросла (по Европейскому Союзу средний показатель – 45 %). И хотя в сравнении с показаниями опроса Евробарометра 2019 года, по мнению жителей Латвии, распространение коррупции снизилось на 10% (в 2019 году – 84 %), этот показатель 2023 года все еще выше среднего по Европе и с 2013 года, в разрезе 10 лет, улучшился на 11 %.
Результаты опроса Евробарометра 2023 года, рассматривая их в разрезе 10 лет, указывают на схожую показателям опубликованного Transparency International в 2022 году Индекса восприятия коррупции (KUI) Латвии тенденцию, которая раскрывает восприятие коррупции в публичном секторе. С 2012 по 2022 годы Латвийский показатель KUI тоже вырос в подобном темпе – на 10 пунктов, достигнув 59 пунктов и на 5 пунктов отставая от среднего показателя ЕС (64 пункта). В обоих показателях в восприятии коррупции жителями и частным сектором Латвия показывает схожие тенденции – указывает на широкое распространение коррупции.
Чтобы бороться с коррупцией, по мнению общества "Общество за открытость – Delna", работы для правоохранительных органов, общества и каждого жителя на самом деле еще очень много. Противокоррупционная работа по предотвращению коррупции в целом должна иметь более быстрый прогресс, в том числе должна способствовать пониманию обществом и публичным сектором вопросов отрицательного влияния коррупции, чтобы придать смелость большему количеству людей, в том числе представителям государственной власти противиться коррупции и сообщать о наблюдаемых нарушениях.
Личный опыт жителей
Опрос Евробарометра 2023 года показывает, что за 12 месяцев 7 % жителей Латвии стали жертвой или свидетелем коррупции. Заплатить дополнительную сумму или преподнести ценный подарок врачу или медсестре, или жертвовать больнице пришлось 4 % жителей.
К тому же, чтобы получить предоставляемые государством услуги, 49 % преподнесли бы подарок, 30 % оказали бы услугу, а 23 % преподнесли бы деньги.
Эти показатели указывают на весьма высокую толерантность к коррупции в обществе и готовность участвовать в коррупционных делах, в случае необходимости.
Эти показатели указывают на весьма высокую толерантность к коррупции в обществе и готовность участвовать в коррупционных делах, в случае необходимости. Подобное отношение осложняет и работу правоохранительных органов, так как не ощущается поддержки общества, и общество не рассматривает коррупцию как проблему, с которой необходимо бороться приоритетно. К тому же, только 16 % опрашиваемых согласны, что коррупция влияет на них лично, большинство 78 %, с этим не согласны, в свою очередь, 6 % не знали, как ответить.
По мнению жителей Латвии, коррупция наиболее распространена:
- В политических партиях (43 %),
- Среди должностных лиц, оценивающих государственные конкурсы (41 %),
- В полиции и таможне (41 %),
- Среди должностных лиц, выдающих разрешения на строительство (40 %).
В свою очередь, по мнению жителей Латвии, коррупция наименее распространена в банках и финансовых учреждениях – так считает 10 %.
Жители не верят, что имеет смысл сообщать о коррупции
Коррупцию возможно раскрыть, если о ней сообщают в нее вовлеченные или те, у кого есть информация о случаях коррупции. Поэтому важно понимать причины нежелания жителей сообщать о коррупции.
Опрос Евробарометра раскрывает, что жители Латвии не сообщают о коррупции, так как считают, что:
- Коррупция является сложно доказуемым фактом (39 %),
- Нет смысла сообщать, так как вовлеченных в коррупцию все равно не накажут (35 %),
- Тем, кто сообщает о коррупции, не обеспечивается никакая защита (24 %),
- Нет никакого смысла стараться (22 %),
- Те, кто сообщает о подобных случаях, имеют неприятности с полицией и другими учреждениями (20 %).
Этим опрашиваемые также признают, что опасаются сообщать о случаях коррупции и негласно указывают, что не верят способности правоохранительных учреждений и государства бороться с коррупцией. К тому же, среди опрашиваемых бытует мнение, что коррупция сложно доказуема и должны быть прямые доказательства. Это все заставляет думать, что жители не станут участвовать в борьбе с коррупцией и не станут ее активно ограничивать. В свою очередь, если кто то все же пожелал бы подать жалобу о случае коррупции, то люди чаще всего обратились бы в полицию – 41 %, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией – 32 %%, в средства массовой информации, в газеты и к журналистам – 17 %. К сожалению, 6 % не знают, куда подавать жалобу.
Руководитель проектов и защиты интересов Delna Агния Бируле указывает: "Латвии наконец-то надо делать смелые шаги, чтобы предотвратить попытки взяточничества должностных лиц, укрепить этику и понимание конфликта интересов в публичном секторе, предотвратить разбазаривание государственного имущества и средств публичного сектора, а также способствовать внедрению механизма поднятия тревоги в частном и публичном секторах, создавая доверие этому механизму в обществе и желание сообщать.
Высокая толерантность к коррупции каждого человека в отдельности и общества в целом является преградой к ее предотвращении".
Для более успешной борьбы с коррупцией Delna призывает:
- Способствовать повышению доверия общества и возможности участия в процессах принятия решений, ввести пакты о добропорядочности как части надзора над публичными закупками в государственно важных инвестиционных проектах и в строительных объектах.
- Неустанно образовывать общество, предпринимателей и представителей публичной власти в вопросах негативных последствий коррупции.
- Способствовать внедрению внутренней системы поднятия тревоги в государственном и частном секторах, образовывать общество, организации гражданского общества и средства массовой информации в вопросах сущности системы поднятия тревоги, в разных возможностях донесений и гарантий защиты поднимателей тревоги. В опубликованном Государственной канцелярией отчете об активностях понижателей тревоги в 2022 году сказано, что в 2022.году получено исторически наименьшее количество заявлений – 396.
- Устранить нежелательное влияние в политики, эффективно управляя конфликтами интересов и обеспечивая внедрение Закона открытости представительства интересов (2022). • Способствовать открытости и добропорядочности в политических партиях, уменьшая фрагментацию партийных систем и обеспечивая доступность информации о кандидатах на выборы.
- Способствовать добропорядочности и открытости в публичном секторе. • Устранить фаворитизм в публичных закупках. • Способствовать взаимодействию правоохранительных органов в раскрытии, расследовании и судопроизводстве случаев коррупции.
Опрос Евробарометра "Отношение граждан ЕС к коррупции в 2023 году" проводился с 13 апреля по 2 мая 2023 года, используя прямые интервью. В Латвии были проведены 1009 интервью. Среди стран ЕС лучшие показатели у Северных стран. В Финляндии только 13 %, в Дании 21% и в Швеции 36 % жителей считают коррупцию распространенной проблемой. В свою очередь по мнению жителей коррупция наиболее распространена в Греции (97 %), Хорватии (96 %) и Португалии (93 %). Разнятся показатели Балтийских стран – 48 % жителей Эстонии считают коррупцию распространенной, таким образом, в своем восприятии приближаются к Северным странам, в свою очередь, в Литве – 83 %, что выше среднего показателя ЕС (70 %) и гораздо выше показателя Латвии (74 %).
Подготовка этой статьи-мнения финансируется при помощи Исландии, Лихтенштейна и Норвегии через программу грантов Норвегии и ЕЭЗ "Фонд активных жителей". За содержание статьи-мнения ответственно общество "Общество за открытость – Делна".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!