В Риге хотят поднять зарплаты воспитателям детсадов и поддерживающему персоналу школ

Из сэкономленных за счет снижения цен на коммунальные услуги средств 2,6 млн евро будут направлены на заработные платы педагогам.

Зарплаты будут повышены примерно 2 тыс. воспитателей дошкольных учреждений и 1 тыс. школьных сотрудников, таких как логопеды, социальные педагоги и др.

Как сообщалось, сегодня Рижская дума планирует внести изменения в бюджет столицы на 2023 год. Дефицит бюджета планируется сократить более чем на 16 млн евро, доходы будут увеличены более чем на 45 млн евро, а расходы - почти на 29 млн евро.

В результате доходы городского бюджета в 2023 году превысят 1,2 млрд евро, а расходы - 1,4 млрд евро.