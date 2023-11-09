Фото ⟩ Полиция ищет мужчину по подозрению в совершении особо тяжкого преступления

Государственная полиция разыскивает Сергея Викайни, 1984 года рождения, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщает полиция.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру телефона 110.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.
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