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Фото ⟩ Полиция ищет мужчину по подозрению в совершении особо тяжкого преступления

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Полиция ищет мужчину по подозрению в совершении особо тяжкого преступления
Полиция ищет мужчину по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Сергея Викайни, 1984 года рождения, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщает полиция.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру телефона 110.

Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом. 

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