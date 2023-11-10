Цены на газ остаются чувствительными к внешним факторам

На северо-западе Европы, например, во Франкфурте, температура в сентябре была на 3,5°C выше среднего многолетнего значения, а в октябре - на 2,5°C выше, сообщает Euronews. Ряд синоптиков также предсказывает возвращение Эль-Ниньо, когда воды в Тихом океане становятся значительно теплее обычного.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во время этого явления глобальная температура повышается примерно на 0,2°C. По данным Gas Infrastructure Europe, заполнение газовых хранилищ Европейского союза (ЕС) достигло 99,6%.

В период с 2012 по 2022 год средняя дата достижения максимального объема хранилищ приходилась на 26 октября, а в этом году они продолжают заполняться и в ноябре. Однако, в отличие от Инчукалнского хранилища, которое способно обеспечить газом не только Латвию, но и ближайших соседей, хранилища в других странах не покрывают всего потребления.

В газовых хранилищах ЕС в настоящее время хранится 1136 ТВт-ч газа, в то время как общее годовое потребление составляет 3761 ТВт-ч. Например, хотя хранилища Польши заполнены на 99,6%, это всего лишь 18% общего годового потребления страны.

Сложная ситуация со спросом и предложением, погодные условия, геополитическая напряженность и настроения торговцев влияют на цену природного газа. Война Израиля и ХАМАС, забастовки газодобытчиков в Австралии и повреждение газопровода Balticconnector - примеры того, как нестабильность и неопределенность могут повысить цену на газ.

Как отмечает директор по оптовой торговле энергоресурсами компании Latvenergo Гунтис Лусис, в результате повреждения Balticconnector больше всего пострадали финны, поскольку они также получали газ из стран Балтии, Польши и др., что особенно важно в отопительный сезон.