Этой осенью Даугавпилс получил четыре новых трамвая. Производятся они в Чехии, а собираются предположительно в Даугавпилсе. Местные активисты подвергают это сомнению, считая, что через местный локомотиворемонтный завод было создано искусственное повышение цен почти на четыре миллиона евро. Один из них написал по этому поводу заявление в Европейскую прокуратуру, сообщает передача Nekā personīga.
Даугавпилсские активисты обратились в прокуратуру Европы. Они подозревают мошенничество при закупке трамваев
Финансирование для приобретения новых трамваев доступно Даугавпилсу до конца этого года. Если изначально город надеялся позволить себе купить шесть трамваев, то сейчас контракт подписан всего на четыре, а их сумма составит 7,4 миллиона евро.
Если до конца года город не получит трамваи и не заплатит за них, он лишится европейских денег.
Муниципальное предприятие Daugavpils satiksme объявило о закупке трамваев еще в апреле 2021 года. Два конкурса завершились безрезультатно. В третьей закупке в апреле 2022 года было подано только одно предложение - от Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (DLRR). Другие компании сочли время выполнения заказа слишком коротким. Однако контракт с DLRR также заключен не был.
Заявка якобы была подготовлена некачественно, а своим партнером фабрика указала чешскую компанию Pragoimex, которая недавно была замешана в коррупционном скандале в Чехии. Бывший член правления фирмы Ярослав Кремен был приговорен к тюремному заключению, штрафу в три миллиона крон (примерно 122 тыс. евро) и запрету управлять компаниями.
О четвертой закупке было объявлено в июне прошлого года. Требования имели шесть различных вариантов, чтобы расширить круг претендентов. Самым существенным было требование о том, что, если Даугавпилс по каким-то причинам не получит деньги из европейских фондов, предназначенные для трамваев, поставщик должен будет компенсировать убытки.
На такой риск пошла только DLRR. Партнером по-прежнему была чешская Pragoimex, но на этот раз это не помешало - компания сообщила о снятии судимости с Кремена. В заявке DLRR написала, что 50% всех работ выполнит Pragoimex, а остальное - сама даугавпилсская компания. В октябре этого года она поставила Daugavpils satiksme первый трамвай.
В публикациях о новых трамваях присутствуют и скептические комментарии жителей, которые сомневаются, что у DLRR есть производство и сборочные линии.
Новые трамваи привлекли внимание местного любителя транспорта Карлиса. Он заметил, что визуально они идентичны трамваю EVO1 чешской Pragoimex. В Чехии вагоны продаются за 900 тысяч евро - вдвое дешевле, чем в контракте с Даугавпилсом, где стоимость каждого трамвая составит 1 850 000 евро.
Daugavpils satiksme утверждает, что поставляемые в Латвию трамваи отличаются от тех, что продаются в Чехии. Правда, модель, указанная на корпусе трамвая, та же - EVO1, а сертификаты безопасности также выданы в Чехии. По документам, в Латвии изготовлены боковые панели и некоторые другие детали трамваев.
Учитывая небольшие размеры трамваев, цена в почти два миллиона евро не оправдана никакими отделочными материалами, считает Карлис. Лиепая недавно приобрела гораздо более длинные трамваи - с тремя секциями, стоимость которых составила полтора миллиона евро.
С ним согласен Александр Шумский, который изложил свои подозрения в заявлении в Европейскую прокуратуру. Он пишет, что в цехе DLRR нет оборудования, необходимого для производства трамваев, и не создано 50 новых рабочих мест, как до недавнего времени утверждал Элксниньш.
На кадрах, снятых мэром, а также в фотогалерее местной газеты Latgales Laiks, видно, что сотрудники DLRR прикручивают сиденья и укрепляют другие небольшие детали вагона.
Pragoimex написала, что на все вопросы СМИ ответит Даугавпилсский локомотиворемонтный завод. В свою очередь, общаться с Nekā personīga в DLRR отказались, поскольку руководитель проекта находится в командировке.
Владельцем DLRR является эстонский бизнесмен Олег Осиновский. Его обвиняют в даче взятки бывшему руководителю Latvijas dzelzceļš Угису Магонису. В суде первой инстанции Осиновского оправдали, сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции. Правление DLRR возглавляет его жена и предприниматель Анастасия Удалова.
Вопросы, которые потенциальные участники задали Daugavpils satiksme в последней - четвертой - закупке, показывают, что не все производители смогли выполнить требования. Потенциальные претенденты попросили увеличить конфигурацию сидений и другие требования. Другие просили продлить срок подачи заявок, так как предложение должно быть составлено на латышском языке.
То, какая именно часть работ по производству трамваев была проделана в Даугавпилсе, вероятно, не повлияет на трату европейских денег. Даугавпилсские активисты надеются, что посредников по доставке проверят правоохранительные органы.
В Даугавпилсе скандал вызвала и предыдущая закупка трамваев. Тогда город через посредника в Литве закупил трамваи российского военного концерна.
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