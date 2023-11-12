Даугавпилсские активисты обратились в прокуратуру Европы. Они подозревают мошенничество при закупке трамваев

На такой риск пошла только DLRR. Партнером по-прежнему была чешская Pragoimex, но на этот раз это не помешало - компания сообщила о снятии судимости с Кремена. В заявке DLRR написала, что 50% всех работ выполнит Pragoimex, а остальное - сама даугавпилсская компания. В октябре этого года она поставила Daugavpils satiksme первый трамвай.

В публикациях о новых трамваях присутствуют и скептические комментарии жителей, которые сомневаются, что у DLRR есть производство и сборочные линии.

Новые трамваи привлекли внимание местного любителя транспорта Карлиса. Он заметил, что визуально они идентичны трамваю EVO1 чешской Pragoimex. В Чехии вагоны продаются за 900 тысяч евро - вдвое дешевле, чем в контракте с Даугавпилсом, где стоимость каждого трамвая составит 1 850 000 евро.

Daugavpils satiksme утверждает, что поставляемые в Латвию трамваи отличаются от тех, что продаются в Чехии. Правда, модель, указанная на корпусе трамвая, та же - EVO1, а сертификаты безопасности также выданы в Чехии. По документам, в Латвии изготовлены боковые панели и некоторые другие детали трамваев.

Учитывая небольшие размеры трамваев, цена в почти два миллиона евро не оправдана никакими отделочными материалами, считает Карлис. Лиепая недавно приобрела гораздо более длинные трамваи - с тремя секциями, стоимость которых составила полтора миллиона евро.