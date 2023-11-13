Авиакомпания из-за ошибки в системе продавала билеты за один евро

Ошибка в системе China Southern Airlines произошла вечером в прошлую среду - пользователи китайских соцсетей начали сообщать, что авиабилеты в Чэнду и обратно доступны по очень низкой цене - от 10 до 30 юаней.

На одном из скриншотов, которым пользователи соцсетей делились в интернете, был изображен авиабилет из Чэнду в Пекин, приобретенный за 10 юаней. Принимая во внимание информацию на сайте авиакомпании, в ноябре начальная цена перелета из Чэнду в Пекин составляла 400 юаней или более 50 евро. Указывается, что ошибка в системе China Southern также повлияла на тарифы на других платформах по продаже авиабилетов.

Пока что не известно, сколько билетов было продано по особо низкой цене, и какие еще авиакомпании пострадали от ошибки в системе.

В четверг в соцсети Weibo China Southern Airlines опубликовала сообщение, что все билеты, которые были оплачены и выданы во время системной ошибки, действительны, и клиенты смогут их использовать, чтобы осуществить запланированные полеты.