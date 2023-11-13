В Латвии в скором времени может открыться база еще одной авиакомпании

Ранее компания откладывала эти планы из-за задержек в поставке новых самолетов Boeing.

"Мы рады, что наконец сможем открыть базу здесь. Сейчас мы планируем, что здесь будут находиться два самолета, на которых мы будем совершать полеты по уже имеющимся направлениям, а также по новым, об открытии которых сообщим уже в ближайшее время", - приводит RUS LSM слова Карлсена.

У компании уже имеется офис в Латвии, что облегчает работу: "Мы очень этому рады. База в Риге нам послужит и базой в странах Балтии".

Задержки в поставках самолетов продолжаются, однако не такие значительные. В столице Латвии планируется держать два совершенно новых Boeing типа MAX, а также уже эксплуатируемые самолеты.

Илзе Сална, представитель аэропорта "Рига", рассказала, что там рады появлению базы Norwegian. По ее словам, компания на хорошем счету у пассажиров, а открытие базы означает появление новых направлений туризма.