Русскоязычные в Латвии - это "мертвые души"? Онлайн-дискуссия Театра им. Чехова

На неделе между двух государственных праздников Рижский русский театр им. Михаила Чехова в рамках стартовавшей весной инициативы – способствовать открытому диалогу об актуальных проблемах современного разобщенного общества – организует вторую онлайн-дискуссию на платформе "Без точки над i": "Русскоязычные в Латвии – это "мертвые души"?" – инициируя разговор о сплоченном обществе, в котором людей связывает/связывают взаимный интерес и уважение.
Дискуссия будет доступна онлайн в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице Театра им. Чехова в Facebook и на его канале YouTube 13 ноября, начало в 19:00.
Ведущая дискуссии Генриетта Верхоустинска выделяет центральные вопросы для обсуждения: "Как часто мы делим людей, живущих рядом с нами, на группы "мы" и "они" по национальному признаку? Не секрет, что Латвия является многообщинным обществом, но при переписи населения учитываются все жители. У Гоголя в "Мертвых душах" Чичиков, выражаясь современным языком, фальсифицировал данные, приписав к своим крепостным уже мертвые души. Кто и к какой категории "приписывает" русскоязычных жителей Латвии, приумножая свой политический капитал?".
Начатая Россией в Украине жестокая война, в отношении которой Латвия твердо встала на сторону Украины, разобщила народ Латвии более чем когда бы то ни было. Латвийские русские и представители других национальностей, которые в семье говорят по-русски, даже будучи лояльными к государству и осуждая агрессию России в Украине, оказались на территории, где им приходится оправдываться за действия соседнего государства, которому они "не принадлежат". Они "принадлежат" Латвии. Однако в латышском языке не существует даже наименования, которое объединяло бы проживающих в Латвии представителей других национальностей – как, например, позволяет сделать русское слово "латвийцы".
"У нас в латышском языке даже нет специального слова для обозначения латвийца [latvijietis] – такого, как слово "россиянин" [krievzemietis] в русском языке. Я выступал за необходимость ввести в употребление слова, которым можно было бы обозначать все проживающие в Латвии народы. Я предлагал слово latvijietis, по-русски – "латвиец". Однако у моего предложения не нашлось сторонников", – говорится в статье, опубликованной в газете "Сегодня" в 1929 году и считающейся последней статьей Райниса.
Социоантрополог Клавс Седлениекс еще 12 лет назад предположил, что в латвийском обществе неизбежно появится новое слово, обозначающее тех жителей, которые не являются этническими латышами, поскольку потребность в таком наименовании постоянно возрастает.
Как объединить местных представителей других народов с латышами? Какой была бы культурная и правовая основа общества, живущего в мире и согласии, с учетом статуса негражданина и гражданина России в Латвии? Насколько большое значение имеет язык? Как русский язык повлиял на латышский язык – и наоборот? Должна ли в Латвии существовать и культура на русском языке – и почему? Стоит ли Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова отказаться от слова "русский" в названии? (Литовский русский драматический театр уже переименован в Вильнюсский старый театр.) Какими сценариями будущего угрожает этнический раскол в Латвии?
Эти вопросы в Рижском русском театре им. Михаила Чехова обсудят адвокат Лаурис Лиепа, языковед Дите Лиепа и актеры Театра им. Чехова Максим Бусел и Александр Маликов. Дискуссию будет модерировать журналист, специализирующийся на вопросах культуры, Генриетта Верхоустинска.
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