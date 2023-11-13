Русскоязычные в Латвии - это "мертвые души"? Онлайн-дискуссия Театра им. Чехова

"У нас в латышском языке даже нет специального слова для обозначения латвийца [latvijietis] – такого, как слово "россиянин" [krievzemietis] в русском языке. Я выступал за необходимость ввести в употребление слова, которым можно было бы обозначать все проживающие в Латвии народы. Я предлагал слово latvijietis, по-русски – "латвиец". Однако у моего предложения не нашлось сторонников", – говорится в статье, опубликованной в газете "Сегодня" в 1929 году и считающейся последней статьей Райниса.

Социоантрополог Клавс Седлениекс еще 12 лет назад предположил, что в латвийском обществе неизбежно появится новое слово, обозначающее тех жителей, которые не являются этническими латышами, поскольку потребность в таком наименовании постоянно возрастает.

Как объединить местных представителей других народов с латышами? Какой была бы культурная и правовая основа общества, живущего в мире и согласии, с учетом статуса негражданина и гражданина России в Латвии? Насколько большое значение имеет язык? Как русский язык повлиял на латышский язык – и наоборот? Должна ли в Латвии существовать и культура на русском языке – и почему? Стоит ли Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова отказаться от слова "русский" в названии? (Литовский русский драматический театр уже переименован в Вильнюсский старый театр.) Какими сценариями будущего угрожает этнический раскол в Латвии?

Эти вопросы в Рижском русском театре им. Михаила Чехова обсудят адвокат Лаурис Лиепа, языковед Дите Лиепа и актеры Театра им. Чехова Максим Бусел и Александр Маликов. Дискуссию будет модерировать журналист, специализирующийся на вопросах культуры, Генриетта Верхоустинска.

Фото: Пресс-фото