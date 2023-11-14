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Восьми самоуправлениям на устранение ущерба от урагана планируют выделить 2,9 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Последствия бури
Последствия бури Фото: Evija Trifanova/LETA

Правительство планирует выделить 2 891 475 евро восьми самоуправлениям на устранение ущерба, нанесенного августовским ураганом, говорится в повестке дня правительства.

Проект постановления предусматривает, что во второй части заявки Министерство охраны окружающей среды и регионального развития перечислит 2 891 475 евро восьми самоуправлениям для покрытия расходов на устранение ущерба, нанесенного объектам муниципальной инфраструктуры во время стихийного бедствия 7 августа, а также для компенсации расходов на выплату пособий жителям, оказавшимся в кризисной ситуации, и поддержку, оказанную при реконструкции жилья на муниципальных территориях.

Аугшдаугавский край получит 240 600 евро, Добельский - 2 484 140 евро, Елгавский- 14 449 евро, Юрмала - 16 886 евро, Ливанский край - 485 евро, Мадонский край - 3740 евро, Талсинский край - 33 520 евро и Тукумсский край - 97 655 евро.

Проект распоряжения предусматривает, что Аугшдаугавский и Добельский края должны будут обеспечить софинансирование в размере 10%, учитывая, что сумма нанесенного ущерба превышает 2% от запланированных расходов бюджета самоуправления на текущий год.

Заявка Тукумсского края на восстановление крыши Яунпилсского замка из программы государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства будет подана на рассмотрение Кабинета Министров в 2024 году.

Самоуправления запросили 8,9 млн евро на устранение ущерба, причиненного августовским ураганом.

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