В Риге цены на бензин стабильны, в Таллинне снижаются

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин и дизтопливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизтоплива на прошедшей рабочей сохранилась на уровне предыдущей недели - 1,684 евро и 1,724 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки выросла на 0,3% до 1,534 евро за литр, дизтоплива - на 0,3% до 1,544 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K 95-й бензин подешевел на 0,6% до 1,679 евро за литр, дизельное топливо - на 1,9% до 1,579 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Таллинне не изменилась - соответственно 0,735 и 0,68 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 1,6% до 0,652 евро за литр.