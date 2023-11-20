Опрос: у 28% жителей Латвии за последние полгода уменьшились накопления

По сравнению с февралем этого года сокращение сбережений замедлилось, и доля людей, которым удалось повысить свою финансовую стабильность за счет увеличения сбережений, выросла. Наиболее активно копят молодые люди в возрасте до 39 лет.

По сравнению с началом текущего года людей, чьи сбережения сокращаются, стало меньше - ранее на это указывали 32% респондентов. 18% респондентов говорит о том, что их сбережения увеличились, тогда как в феврале этот показатель составлял всего 12%.

При этом каждый четвертый, или 25%, заявил, что сбережения остались на прежнем уровне. Почти четверть населения вообще не имеет сбережений.

Сбережения растут в основном у молодых людей - у каждого пятого в возрасте 18-29 лет и у каждого четвертого в возрасте 30-39 лет. Женщины реже имеют сбережения - 29% опрошенных женщин и только 19% мужчин заявили, что у них вообще нет сбережений. Люди в возрасте 40-49 лет чаще всего не имеют сбережений - об этом заявили 30% респондентов.

По сравнению с другими странами Балтии, в Латвии больше людей, у которых уменьшились сбережения, - 20% и 22% в Литве и Эстонии соответственно.

Опрос проводился по заказу SEB banka исследовательским агентством Norstat в октябре 2023 года. В опросе приняли участие 3006 респондентов в возрасте 18-74 лет.