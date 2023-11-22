Бришкенс: Рига должна быть включена в маршрут Rail Baltica на первом этапе

Как сообщил Бришкенс, Минсообщения до середины декабря представит правительству доклад, в котором будет изложен сценарий реализации проекта Rail Baltica до 2030 года в соответствии с планами Латвии. "Уже сейчас могу сказать, что мы обязательно предложим сценарий, обеспечивающий интеграцию Риги", - сказал министр.

В настоящее время обсуждаются семь вариантов реализации первой очереди Rail Baltica до 2030 года, в том числе несколько неприемлемых для Латвии, согласно которым основная трасса пойдет в обход Риги.

"Фактически создается каунасско-таллиннская линия. В таком случае латвийским пассажирам, по крайней мере на первой фазе - с 2030 года до неизвестного времени в будущем, придется садиться в скоростной поезд Rail Baltica либо в Скулте, либо в Саласпилсе. Очевидно, что это абсолютно неприемлемое решение для Латвии", - сказал Бришкенс, признав при этом, что такое решение позволяет сэкономить средства.