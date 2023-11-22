Бришкенс: Рига должна быть включена в маршрут Rail Baltica на первом этапе

Рига должна быть включена в первую очередь реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, сказал в интервью Латвийскому радио министр сообщения Каспар Бришкенс, комментируя прозвучавшую ранее в СМИ информацию о том, что реализаторы проекта Rail Baltica не исключают, что на первом этапе проекта придется отказаться от скоростного поезда через Ригу, чтобы успеть в установленный срок выполнить требования Европейской комиссии.
Как сообщил Бришкенс, Минсообщения до середины декабря представит правительству доклад, в котором будет изложен сценарий реализации проекта Rail Baltica до 2030 года в соответствии с планами Латвии. "Уже сейчас могу сказать, что мы обязательно предложим сценарий, обеспечивающий интеграцию Риги", - сказал министр.
В настоящее время обсуждаются семь вариантов реализации первой очереди Rail Baltica до 2030 года, в том числе несколько неприемлемых для Латвии, согласно которым основная трасса пойдет в обход Риги.
"Фактически создается каунасско-таллиннская линия. В таком случае латвийским пассажирам, по крайней мере на первой фазе - с 2030 года до неизвестного времени в будущем, придется садиться в скоростной поезд Rail Baltica либо в Скулте, либо в Саласпилсе. Очевидно, что это абсолютно неприемлемое решение для Латвии", - сказал Бришкенс, признав при этом, что такое решение позволяет сэкономить средства.
"В любом случае Латвия ни на один из этих сценариев не дала согласия", - подчеркнул Бришкенс, добавив, что он просил рассмотреть и такой сценарий, который предусматривает хотя бы частичную интеграцию Риги.
Кроме того, Минсообщения также предложит внести существенные изменения в управление проектом, чтобы определить ответственных на операционном уровне и "положить конец коллективной безответственности".
Бришкенс пояснил, что необходимые для проекта инвестиции сейчас в несколько раз превышают те, что планировались изначально, а механизм управления проектом оказался неэффективен в долгосрочной перспективе.
Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали с европейской колеей от Таллинна до границы Литвы и Польши, который свяжет страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железную дорогу с европейской колеей (шириной 1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Предполагалось, что расходы на реализацию проекта Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, но участвующие в проекте стороны уже заявили, что они существенно возросли. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского союза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 года по 2030 год.
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