Будет ли государство компенсировать затраты на отопление в этом сезоне?

Прошлой зимой при резком повышении расходов на отопление было принято решение компенсировать жителям существенную часть этих платежей.

Будет ли аналогичная система работать и в этом году, спрашивают читатели у редакции Latvijas Avīze.

Издание уже писало, что в этом году поддержка будет предложена не всем и только в том случае, если цены на энергоресурсы снова значительно вырастут

(а значит, есть вероятность, что поддержки не будет вовсе, поскольку неизвестно, будет ли существенное повышение), еще до начала отопительного сезона в принципах введения и применения новой модели компенсаций было много неясностей, поэтому мы попытались выяснить ответы на все вопросы.

Законопроект, предусматривающий компенсацию расходов на энергоресурсы домохозяйствам с низким и средне-низким уровнем доходов, передала на рассмотрение Сейма в третьем чтении после напряженных дискуссий комиссия Сейма по народному хозяйству.

Предполагается, что Сейм примет закон о поддержке расходов на энергоснабжение в течение этого месяца. Затем закон будет направлен в правительство на согласование проекта правил Кабинета министров, в котором будут отражены подробные условия о том, какие домохозяйства смогут квалифицироваться для получения поддержки, определены потолок чрезвычайного роста цен, а также критерии, которые будут служить для запуска механизма поддержки.

Заместитель директора департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики Лива Шнитко сообщила, что информационная система компенсации затрат на энергоресурсы (ИСКЗЭ) разработана и сейчас запущена в режиме тестирования, за которым следит Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС).

Она автоматически определит домохозяйства, которые будут квалифицироваться для получения поддержки.

Система отберет данные о доходах, пенсиях, пособиях и месте жительства из баз данных нескольких учреждений - Службы государственных доходов (VID), Государственного агентства социального страхования (VSAA), Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).