Видео ⟩ Семья отказалась обучать детей в школе; Сиротский суд сначала забрал их из семьи, но позже вернул

Семья считает, что попала в поле зрения учреждений, так как дети не были зарегистрированы ни в одном образовательном учреждении, а родители дома обучали их сами.

Теперь дети зарегистрированы в одной американской частной школе, однако неясно, позволит ли предложенное ею образование позже детям учиться, например, в одном из латвийских вузов.

В госслужбе по контролю за образованием подчеркнули, что закон запрещает не просвещать детей. Домашнее обучение разрешено только в том случае, если ребенок зарегистрирован в одном из учебных заведений Латвии. Дистанционное обучение разрешено в учебных заведениях, зарегистрированных за рубежом, однако они должны быть официально признаны в своей стране.

Социальные службы должны будут выяснить легитимность выбранной матерью школы в Латвии.

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