Конституционный суд оценит, кто должен платить за потерю воды в многоквартирном доме

Собственник квартиры в многоквартирном доме не сдал вовремя показания расхода воды, поэтому RNP рассчитало расход воды согласно соответствующему подразделу 19.1 правил Кабинета министров, где сказано, что собственник квартиры был обязан уплатить за объем неучтенной воды за весь дом.

По мнению Сената, указанное постановление несоразмерно ограничивает права человека, которые защищены статьей 105 Конституции, определяющей право каждого на собственность.

Сенат указывает, что в этой ​​ситуации в расчет включается не только неучтенное водопотребление конкретного лица, но и водопотребление, вызванное иными обстоятельствами, например утечкой воды при аварии, ремонте и общем пользовании. При этом не учитываются максимальные нормы водопотребления.

1-й подпункт пункта 19.1 правил Кабинета министров "Порядок расчета собственником квартиры в многоквартирном жилом доме услуг, связанных с использованием квартиры" утратил силу 22 ноября 2019 года, однако в спорах, в которых задолженность рассчитана за период до этой даты, он по-прежнему применяется.

В целях защиты основных прав ответчика по конкретному гражданскому делу, а также участников других дел, находящихся в различных стадиях рассмотрения, необходимо принять решение о признании оспариваемой нормы недействительной с момента ее издания - 1 октября 2013 года, считает Сенат.