Реформа пассажирских перевозок - сокращение автобусов, синхронизация с поездами

Для пассажирских перевозок автобусами и поездами в этом году необходимо еще 30 млн евро, но пока правительство решило выделить половину этой суммы, сообщает Lsm.lv.
В правительстве прозвучала критика по поводу неэффективного бюджета отрасли, так как в конце каждого года приходится "тушить пожар", выделяя ей финансирование из средств на непредвиденные случаи.
Министр сообщения Каспарс Бришкенс выразил решимость реформировать систему пассажирских перевозок, сделав ее более эффективной.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании Кабинета министров заявила, что дотировать пассажирские перевозки из средств на непредвиденные случаи - неправильно и "всю эту политику нужно изменить".
Министр финансов Арвилс Ашераденс также подверг критике сложившуюся ситуацию, заявив, что необходимость в конце каждого года искать дополнительное финансирование - серьезная ошибка.
Министр добавил, что можно понять сдвиг на 2-3%, но в данный момент речь идет о 30-40%. Министр сообщения извинился за то, что не смог реформировать уже давно существующую неэффективную систему за два месяца после вступления в должность, но признал, что изменения необходимы, дотации параллельных рейсов должны быть отменены, а сама система должна быть оптимизирована путем более точного планирования.
В докладе, представленном правительству, Минсообщения изложило некоторые из будущих направлений реформ.
В настоящее время автобусные и железнодорожные рейсы региональной маршрутной сети не синхронизированы,
но в 2024-2025 годах министерство планирует постепенно сократить прямые автобусные рейсы там, где есть железнодорожное сообщение, и обеспечить возможность автобусами добираться до поезда.
Также планируется сократить количество нерентабельных автобусных рейсов. Например, из 749 автобусных маршрутов с рентабельностью менее 10% планируется сохранить 556, а на 29 маршрутах может быть введен транспорт по запросу.
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