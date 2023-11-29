Реформа пассажирских перевозок - сокращение автобусов, синхронизация с поездами

В правительстве прозвучала критика по поводу неэффективного бюджета отрасли, так как в конце каждого года приходится "тушить пожар", выделяя ей финансирование из средств на непредвиденные случаи.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс выразил решимость реформировать систему пассажирских перевозок, сделав ее более эффективной.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании Кабинета министров заявила, что дотировать пассажирские перевозки из средств на непредвиденные случаи - неправильно и "всю эту политику нужно изменить".

Министр финансов Арвилс Ашераденс также подверг критике сложившуюся ситуацию, заявив, что необходимость в конце каждого года искать дополнительное финансирование - серьезная ошибка.

Министр добавил, что можно понять сдвиг на 2-3%, но в данный момент речь идет о 30-40%. Министр сообщения извинился за то, что не смог реформировать уже давно существующую неэффективную систему за два месяца после вступления в должность, но признал, что изменения необходимы, дотации параллельных рейсов должны быть отменены, а сама система должна быть оптимизирована путем более точного планирования.

В докладе, представленном правительству, Минсообщения изложило некоторые из будущих направлений реформ.

В настоящее время автобусные и железнодорожные рейсы региональной маршрутной сети не синхронизированы,

но в 2024-2025 годах министерство планирует постепенно сократить прямые автобусные рейсы там, где есть железнодорожное сообщение, и обеспечить возможность автобусами добираться до поезда.

Также планируется сократить количество нерентабельных автобусных рейсов. Например, из 749 автобусных маршрутов с рентабельностью менее 10% планируется сохранить 556, а на 29 маршрутах может быть введен транспорт по запросу.