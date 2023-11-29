Gaso планирует увеличить тарифы на распределение газа

Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 6,1 до 10 кубических метров в час фиксированная часть тарифа увеличится на 35,5% - до 147,72 евро в год, для пользователей с нагрузкой от 10,1 до 16 кубических метров в час - на 32,9% - до 231,48 евро в год, а для пользователей с нагрузкой от 16,1 до 25 кубических метров в час - на 30,5% - до 346,80 евро в год.

Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 25,1 до 40 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится на 22,1% - до 482,16 евро в год, для пользователей с нагрузкой от 40,1 до 65 кубометров в час - на 23,8% - до 808,80 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой свыше 65 кубометров в час - на 10% - до 9,48 евро в год.

Как отмечает Gaso, изменение тарифов необходимо в связи с тем, что цены на природный газ в несколько раз превысили уровень, запланированный на текущий тарифный период, что привело к дополнительным расходам.

Изменение тарифов также связано с расходами на обеспечение бесперебойной и надежной работы газораспределительной системы, которые Gaso не смогла возместить в течение тарифного периода из-за значительного снижения объемов природного газа, передаваемого потребителям.

Как указала председатель правления Gaso Илзе Петерсоне-Годмане, ни для кого не секрет, что потребление природного газа в Латвии значительно сократилось. По данным Центрального статистического управления, по сравнению с 2021 годом потребление газа в Латвии уменьшилось на 30%.

Как сообщалось, выручка Gaso в прошлом году составила 52,46 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2021 году, а убытки составили 1,751 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

В июле этого года единственным владельцем Gaso стало предприятие Eesti Gaas, принадлежащее эстонской инвестиционной компании Infortar.