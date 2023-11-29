Pasažieru vilciens меняет название

Со среды, 29 ноября, когда AS Pasažieru vilciens получит новые электропоезда Škoda Vagonka, начнется переход на новый бренд Vivi, сообщает предприятие.
Название Vivi образовано из первых двух букв слова Vienā vilcienā ("В одном поезде"), слоган символизирует перемещение из пункта А в пункт Б быстрым, предсказуемым и надежным способом.
С лингвистической точки зрения, слово Vivi, происходящее от латинского vivus, что означает "живой", сказано на домашней странице Pasažieru vilciens.
Новый логотип основан на концепции линии Vienā vilcienā ("В одном поезде") и влиянии формы поезда, а также ассоциативной связи с элементами существующего логотипа в новой, устойчивой и современной форме, поскольку включает в себя крылья, характерные для фирменного стиля Pasažieru vilciens.
Бренд Vivi будет использоваться в дизайне интерьера и экстерьера новых поездов, на сайте, в мобильном приложении, в информационных и репрезентативных материалах. Бренд будет запущен в цифровом формате на сайте и в мобильном приложении со среды, 29 ноября. Бренд появится в поездах в середине декабря. Весь процесс внедрения нового бренда планируется завершить к концу 2024 года.
Разработка нового логотипа обошлась компании в 3900 евро без PVN. Общая стоимость разработки дизайна внутренней и внешней окраски электропоездов, разработки нового логотипа, а также разработки руководства по визуальному распознаванию составляет 34 100 евро без PVN.
В 2019 году была проведена открытая закупка, в результате которой был выбран поставщик услуг с наименьшей ценой и наиболее соответствующим идеям и ценностям компании. Услугу предоставил творческий коллектив Sia Printpigeons и Dizaina studija TEIKA.
AS Pasažieru vilciens осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки под брендом Vivi, предоставляет услуги по ремонту подвижного состава и обслуживание коммерческих рейсов.
AS Pasažieru vilciens основано в 2001 году. В 2022 году перевезено 15,7 млн пассажиров, 98,8% рейсов выполнено точно по расписанию поездов. В компании работает более 970 сотрудников.
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