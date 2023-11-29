Pasažieru vilciens меняет название

Название Vivi образовано из первых двух букв слова Vienā vilcienā ("В одном поезде"), слоган символизирует перемещение из пункта А в пункт Б быстрым, предсказуемым и надежным способом.

С лингвистической точки зрения, слово Vivi, происходящее от латинского vivus, что означает "живой", сказано на домашней странице Pasažieru vilciens.

Новый логотип основан на концепции линии Vienā vilcienā ("В одном поезде") и влиянии формы поезда, а также ассоциативной связи с элементами существующего логотипа в новой, устойчивой и современной форме, поскольку включает в себя крылья, характерные для фирменного стиля Pasažieru vilciens.

Бренд Vivi будет использоваться в дизайне интерьера и экстерьера новых поездов, на сайте, в мобильном приложении, в информационных и репрезентативных материалах. Бренд будет запущен в цифровом формате на сайте и в мобильном приложении со среды, 29 ноября. Бренд появится в поездах в середине декабря. Весь процесс внедрения нового бренда планируется завершить к концу 2024 года.

Разработка нового логотипа обошлась компании в 3900 евро без PVN. Общая стоимость разработки дизайна внутренней и внешней окраски электропоездов, разработки нового логотипа, а также разработки руководства по визуальному распознаванию составляет 34 100 евро без PVN.

В 2019 году была проведена открытая закупка, в результате которой был выбран поставщик услуг с наименьшей ценой и наиболее соответствующим идеям и ценностям компании. Услугу предоставил творческий коллектив Sia Printpigeons и Dizaina studija TEIKA.

AS Pasažieru vilciens осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки под брендом Vivi, предоставляет услуги по ремонту подвижного состава и обслуживание коммерческих рейсов.

AS Pasažieru vilciens основано в 2001 году. В 2022 году перевезено 15,7 млн ​​пассажиров, 98,8% рейсов выполнено точно по расписанию поездов. В компании работает более 970 сотрудников.