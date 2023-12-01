Новый маршрут Lux Express обеспечит прямое сообщение Риги с Варшавой

Ранее пассажирам из Латвии, направляющимся в столицу Польши, приходилось делать пересадку в Вильнюсе. Теперь же в Варшаву прямым беспересадочным рейсом можно будет ездить как из Риги, так и из Таллинна и Пярну. Новый автобусный маршрут станет самым длинным из активно используемых маршрутов Lux Ekspress.

Автобус Рига - Варшава будет отправляться из Риги ежедневно в 17:20 и прибывать в Варшаву на следующий день в 5:30. Таким образом, поездка будет длиться немногим более 13 часов. Из Варшавы в Ригу автобус будет отправляться в 23:45 и прибывать в столицу Латвии в 13:15.

"Новый автобусный маршрут между Ригой и Варшавой открывает для пассажиров множество новых возможностей. Это не только комфортное путешествие между двумя столицами, но и отличные стыковки для дальнейших поездок по различным европейским направлениям, - отметил директор по развитию бизнеса Lux Express Алдис Кибенс. - Варшава является центром проведения ряда крупных мероприятий, в том числе больших концертов с участием всемирно известных артистов.

Например, летом в Варшаве состоялся концерт поп-звезды Бейонсе, на который приехало множество людей из Эстонии, Латвии и Литвы на комфортабельных автобусах Lux Express. Открытие нового маршрута создает возможность для жителей стран Балтии посещать подобные мероприятия в Варшаве также и в будущем. Кроме того, жители Польши смогут с комфортом путешествовать в Латвию и пользоваться возможностями, которые предлагает наша страна".

Компания сообщает, что билеты на рейс из Риги в Варшаву будут стоить от 24,90 евро.