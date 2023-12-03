Видео ⟩ При борьбе с теневой экономикой игнорируются рекомендации исследователей

В борьбе с теневой экономикой политики теоретически ищут оптимальные инструменты для стимулирования граждан к выходу из серой зоны, но исследователи утверждают, что их рекомендации не принимаются во внимание, передает программа Panorāma.
Согласно расчетам индекса теневой экономики Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), которые проводятся в странах Балтии с 2009 года,
Литва находится в несколько лучшей ситуации с точки зрения размера теневой экономики. В Эстонии показатели значительно лучше.
Исследователи пришли к выводу, что пятая часть населения считает, что государство ничего не делает на благо людей, поэтому они не хотят платить налоги. Это одна из главных причин, почему общество не нужно контролировать, а нужно информировать о природе уплаты налогов.
Однако исследователи не чувствуют, что их услышали политиками. В план ограничения теневой экономики на 2024-2027 годы их рекомендации не включены.
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Видео: Сюжет программы Panorāma
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