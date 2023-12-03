Для ипотечных заемщиков готовят "вертолетные деньги"

Члены комиссии Сейма по бюджету и финансам отказали в адресной поддержке тем заемщикам, которые наиболее сильно пострадали от повышения процентов по кредитам. Вместо этого скидки по процентным ставкам будут применяться практически ко всем заемщикам ипотечных кредитов, сообщает программа LTV De facto.
Всю осень в Сейме велись дискуссии о том, как получить больше денег из впечатляющих прибылей банков. А на этой неделе на рассмотрение ответственной комиссии попал еще один новый вариант. Он предусматривает, что в следующем году банки должны перечислить определенную сумму денег в виде комиссии в Службу государственных доходов (VID). А затем VID направила бы эти деньги в качестве помощи заемщикам.
Однако прежде чем ввести новую комиссию для банков, политики в последний момент попытались договориться с банками о другом решении, но переговоры закончились неудачно. Как подтвердили программе несколько источников, в Кабинете министров прошли неформальные переговоры представителей правительства и крупнейших кредитных учреждений Латвии. Банкам предложили компромисс - добровольно внести в бюджет 1,5% от кредитного портфеля. Однако об этом не договорились, поэтому депутаты Сейма выдвинут идею новой пошлины в более высоком размере - 2%.
Председатель Комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс, который сам не участвовал в переговорах, подсчитал, что это обойдется банкам в 90 миллионов евро. В случае соглашения сумма была бы меньше - 60-70 миллионов.
Представитель Ассоциации финансовой отрасли, юрист Эдгар Пастарс не стал вдаваться в детали переговоров, но назвал технические причины, которые его беспокоили: "Я скорее думаю, что причиной разногласий стали
не фундаментальные различия в понимании, а, я бы сказал, нехватка времени, и многие технические вопросы уже не могли быть решены на данном этапе так, чтобы это можно было назвать соглашением".
В переговорах, которые долгое время проходили за кулисами, банки также настаивали на том, что правильнее было бы использовать существующий налоговый режим, а не вводить новый сбор.
"Наиболее правильным было бы собрать эти средства, например, из налога на прибыль предприятий, еще и таким образом, чтобы в следующем году банки платили более высокие дивиденды", - сказал Пастарс.
Но участники переговоров со стороны правительства не были уверены, что банки действительно будут платить больше в случае выплаты дивидендов, сообщает De facto.
Уже сообщалось, что банки в Латвии и других странах получили большие прибыли, когда Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Поэтому Министерство финансов хочет взыскать с банков 140 миллионов евро в следующем году, заставив их платить налог на прибыль, а не на дивиденды. Политики в Сейме считают, что подход министерства слишком мягок, поэтому депутаты хотят собрать больше, чтобы направить деньги непосредственно заемщикам, у которых увеличились ежемесячные процентные платежи.
"Я думаю, что для банков было бы очень мудро согласиться и продемонстрировать этот жест общественности, проявив таким образом солидарность. Они решили не делать этого. Это означает, что мы, как законодатели, имеем право действовать", - уверен Андрис Шуваев, представитель комиссии Сейма по бюджету и финансам.
Новый вариант комиссии, поддержанный комиссией в четверг, 30 ноября, обеспечивает поддержку почти всем заемщикам. Единственное условие - остаток кредита не может превышать 250 тысяч евро. Если всю осень депутаты подробно обсуждали, как лучше адресовать поддержку тем домохозяйствам, которые в ней больше нуждаются, то теперь поддержку получат и те, у кого нет проблем с оплатой, и даже те, кто взял кредиты еще в октябре, когда процентные ставки уже были повышены.
Рейрс пояснил, что поддержка коснется более 120 тысяч ипотечных заемщиков. А при таком большом объеме данных VID практически не cможет определить кому нужна адресная поддержка.
"Почему мы сейчас задаемся вопросом, как может быть, что в стране такой рост зарплат - 11%? Многие предприниматели приходили и говорили, что к ним приходят сотрудники и просят: "Мы не можем платить по ипотечным кредитам, дайте нам прибавку". И они вынуждены это делать. (..) Этот законопроект снимет напряжение у тех людей, которые являются наиболее экономически активными, которые решили всей семьей обосноваться в Латвии, покупая недвижимость", - оправдывает Рейрс применение скидки почти для всех.
Шуваев отмечает, что планируемый вариант поддержки не требует от заемщиков писать заявления в банк. Они просто получат платеж от VID в виде скидки на проценты по кредиту.
Поправки предусматривают 30-процентную скидку к процентной ставке по кредитам, но не более двух процентных пунктов. Деньги переводятся раз в квартал. Таким образом, первую выплату на своем счету заемщики увидят уже в конце апреля.
Представитель банков называет организацию потока денег через налоговую службу "гораздо более разумным" решением, но сомневается, что всем нужна такая поддержка.
"Цель - стать популярным, и в том-то и дело, что адресная поддержка никому не интересна. И поэтому этот вариант был компромиссом между фантазией, объективной реальностью и причинением как можно меньшего вреда. Согласны ли мы с ним по существу? Нет. Он технически лучше? Да", - сказал Пастарс.
Правда, не всех в Сейме новый вариант устраивает. Депутат от Национального объединения Артур Бутанс вспоминает, что первоначальный план заключался в том, чтобы предоставить заемщикам большую скидку на процентные ставки: "Сейчас предложение такое: мы всем даем вертолетные деньги, но мы даем меньше. Это главное
изменение, которое произошло. Я не против давать всем, потому что считаю ставку Euribor неоправданной, но меня больше беспокоит то, что объем поддержки сократился".
Депутаты Сейма планируют в окончательном чтении на следующей неделе принять изменения в законе, который предусматривает поддержку плательщиков ипотечного кредита. Поддержка будет действовать в течение одного года.
В настоящее время коммерческие банки четко не заявили, планируют ли они оспаривать введенную комиссию в суде.
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