Для ипотечных заемщиков готовят "вертолетные деньги"

Представитель Ассоциации финансовой отрасли, юрист Эдгар Пастарс не стал вдаваться в детали переговоров, но назвал технические причины, которые его беспокоили: "Я скорее думаю, что причиной разногласий стали

не фундаментальные различия в понимании, а, я бы сказал, нехватка времени, и многие технические вопросы уже не могли быть решены на данном этапе так, чтобы это можно было назвать соглашением".

В переговорах, которые долгое время проходили за кулисами, банки также настаивали на том, что правильнее было бы использовать существующий налоговый режим, а не вводить новый сбор.

"Наиболее правильным было бы собрать эти средства, например, из налога на прибыль предприятий, еще и таким образом, чтобы в следующем году банки платили более высокие дивиденды", - сказал Пастарс.

Но участники переговоров со стороны правительства не были уверены, что банки действительно будут платить больше в случае выплаты дивидендов, сообщает De facto.

Уже сообщалось, что банки в Латвии и других странах получили большие прибыли, когда Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Поэтому Министерство финансов хочет взыскать с банков 140 миллионов евро в следующем году, заставив их платить налог на прибыль, а не на дивиденды. Политики в Сейме считают, что подход министерства слишком мягок, поэтому депутаты хотят собрать больше, чтобы направить деньги непосредственно заемщикам, у которых увеличились ежемесячные процентные платежи.