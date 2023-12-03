В Латвии все еще ощущается нехватка некоторых лекарств. Как это улучшить?

Объявленный Европейским союзом механизм солидарности, предусматривающий распределение лекарств в случае их нехватки, не сработает, если лекарств будет не хватать на всех. К такому выводу можно прийти, проанализировав запланированные меры по предотвращению дефицита лекарств. В латвийских учреждениях, ответственных за отрасль, признают, что само по себе это не решит проблемы, а с нехваткой лекарств, возможно, придется время от времени сталкиваться, сообщает программа De facto
Как выяснила программа LTV De facto, хотя нехватка лекарств не так выражена, как в предыдущий вирусный сезон, есть лекарства, которые невозможно найти в аптеках. Это вызывает долгосрочные проблемы, например, у диабетиков.
"Первый раз был в начале этого года, когда я пришла в аптеку, где обычно делаю покупки, и там мне сказали, что лекарств нет и не будет. Я была в шоке", - сказала программе De facto Дайга, страдающая диабетом. В конце ноября перед ее лекарствами в базе данных Госреестра лекарственных средств уже стояли красные кресты, а это значит, что их нет в наличии в супермаркетах и аптеках.
Дайга со временем сумела адаптироваться к этой ситуации. "Я не знаю, это инициатива самой аптеки или рекомендация, или что - но формируют очередь, выдают номерок. Когда подаешь заявку, стоишь в очереди за этими лекарствами, а когда эти лекарства приходят в аптеку, тебе звонят, и ты можешь идти за ними", - говорит она, добавляя, что в первый раз ей пришлось ждать звонка четыре недели.
Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алиса Ницмане-Айшпуре сказала, что часто не хватает и других лекарств.
"Нет ни одного конкретного антибиотика, который не был бы доступен - в форме сиропа для детей. То, что было этим летом, - это закончились комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В таких ситуациях мы искали, чем заменить. Если у меня была комбинация лекарств, то количество таблеток для пациента увеличивалось, и нам приходилось пересматривать, как потом это скорректировать", - пояснила она.
Вопрос о том, как с этим бороться, актуален уже много лет, но громче всего он был поднят в прошлом году, когда проблемы стали особенно острыми. И теперь Евросоюз решил создать так называемый механизм национальной солидарности.
Он предусматривает возможность обмена лекарствами, если в одной стране они есть, а в другой их нет.
Однако заместитель директора Государственного агентства лекарственных средств Сергей Акулич отметил: "Очевидно, что все эти механизмы, которые уже работают и еще разрабатываются, подобны швейцарскому сыру - где-то есть дыры, и только используя одновременно разные механизмы, мы предотвращаем некоторые риски. Потому что не существует "серебряной пули", которая поможет решить ситуацию раз и навсегда".
Можно предсказать, что дефицита лекарств, как прошлой зимой, не будет. Это были особые обстоятельства, когда спрос на антибиотики в Латвии увеличился почти на треть, потому что привычное после Covid-19 было отменено, и все люди снова стали собираться вместе. Это наложилось на особенно широкое распространение различных инфекционных заболеваний.
"Подобной ситуации в этом сезоне не предвидится, потому что все "стоят на ушах" из-за прошлого года и обеспечивают дополнительные поставки тех лекарств, которые были в дефиците раньше. И оптовики, и аптеки в Латвии следят за тем, чтобы у них были необходимые лекарства", - сказал Сергей Акулич.
Но пока неясно, как именно европейские страны будут делить медикаменты в случае необходимости. Это не будет что-то совершенно новое и построенное с нуля. Кроме того, в Латвии уже есть подобный опыт, говорит Акулич.
Директор департамента фармации Минздрава Инесе Каупере отметила, что аналогичный обмен уже происходит между странами Балтии.
Однако она признала, что солидарный обмен лекарствами возможен только в том случае, если у кого-то есть что дать.
Проблемы нехватки лекарств гораздо глубже и начинаются уже в процессе производства, считают в Латвийской ассоциации оптовых торговцев лекарствами.
руководитель Латвийской ассоциации оптовых торговцев лекарствами Янис Либкенс рассказал, что самой важной проблемой является нехватка сырья.
"Потому что на свободном рынке до сих пор сырье поставлялось из Азии, и если по каким-то причинам эти логистические цепочки рвутся, мы ощущаем здесь нехватку лекарств", - объяснил он.
Отрасли рекомендуется создавать запасы лекарств в период кризиса при участии государства, где оптовики видят себя хранителями таких запасов. Но в Минздраве заявляют, что уже сейчас больницы должны обеспечивать наличие лекарств минимум на три месяца вперед, и никаких других изменений пока не планируется.
Латвия больше смотрит в сторону общей европейской политики. Помимо солидарности, в следующем году европейские страны должны составить список критически важных лекарств. Их доступность станет предметом особой заботы и сотрудничества с производителями.
А в тех случаях, когда лекарств не хватает, медикаменты будут распределяться централизованно Европейским Союзом, как это было вначале с вакцинами против Covid-19.
Также недавно был проведен опрос о возможности совместных закупок антибиотиков. Инесе Каупере признала: "Мы, как Латвия, выразили заинтересованность в участии в таких совместных закупках. Антибиотики еще не закуплены, но государствам-членам было предложено оценить эту возможность. Мы ответили. Что ж, надеемся на такую совместную покупку. Возможно, это будут более редкие и дорогие препараты".
Однако даже это не будет решением для всех, например, в случае с упомянутыми лекарствами для больных диабетом.
Производители еще могут увеличить мощности по производству антибиотиков, но для этих лекарств это, как говорят, проблематично. Это подтвердили и в Латвии.
"Один из производителей пообещал, что они будут наращивать производственные мощности. Даже сейчас, работая круглосуточно и без выходных, они смогли только пообещать, что их производство может увеличится. Другой производитель был не столь многообещающим", - сказала Инесе Каупере. В таких случаях остается вместе с врачом искать альтернативы.
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