В Латвии все еще ощущается нехватка некоторых лекарств. Как это улучшить?

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алиса Ницмане-Айшпуре сказала, что часто не хватает и других лекарств.

"Нет ни одного конкретного антибиотика, который не был бы доступен - в форме сиропа для детей. То, что было этим летом, - это закончились комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В таких ситуациях мы искали, чем заменить. Если у меня была комбинация лекарств, то количество таблеток для пациента увеличивалось, и нам приходилось пересматривать, как потом это скорректировать", - пояснила она.

Вопрос о том, как с этим бороться, актуален уже много лет, но громче всего он был поднят в прошлом году, когда проблемы стали особенно острыми. И теперь Евросоюз решил создать так называемый механизм национальной солидарности.

Он предусматривает возможность обмена лекарствами, если в одной стране они есть, а в другой их нет.

Однако заместитель директора Государственного агентства лекарственных средств Сергей Акулич отметил: "Очевидно, что все эти механизмы, которые уже работают и еще разрабатываются, подобны швейцарскому сыру - где-то есть дыры, и только используя одновременно разные механизмы, мы предотвращаем некоторые риски. Потому что не существует "серебряной пули", которая поможет решить ситуацию раз и навсегда".